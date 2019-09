Se siente abandonada

Madre de bombero fallecido revela que nadie del Gobierno se contactó para ayudarla

Martes, 17 de Septiembre, 2019

Ref. Fotografia: Súarez había ido a la Chiquitanía a combatir los incendios. Foto: RRSS

La madre del bombero Pablo Miguel Suárez Núñez, quien sufrió una descompensación y posteriormente un infarto en los incendios de la Chiquitanía, reveló que nadie del Gobierno se contactó con ella para ayudarla o ver si necesitaba algo.

“Estoy sumamente abandonada, el gobierno para nada se ha manifestado, ninguna autoridad se ha manifestado”, lamentó la señora Beatriz Núñez.

No obstante, la señora Núñez aclaró que no quiere politizar la muerte de mi hijo por respeto a su memoria. “Estoy muy dolida”, agregó.

“Para mí ha sido lo peor que me ha pasado en la vida”, aseguró la progenitora del ingeniero civil que nació en Riberalta, en la región amazónica beniana y vivió la mayor parte de su vida en La Paz.

“El momento que recibí la noticia del señor Costas, para mí se me cayó el mundo, fue terrible”, atestiguó la mamá.

“Yo no he perdido una casa, no he perdido un auto, no he perdido un mueble. Una vida es irreversible. Eso quiero que quede bien claro”, manifestó la mujer en entrevista con ERBOL.

“Los incendios no han sido creados por la naturaleza”

La señora también reflexionó sobre el reciente desastre que todavía afecta a zonas boscosas y pastizales del país y advierte: “Yo quisiera, sin politizar, sin echar la culpa a nadie (…) los incendios no han sido creados por la naturaleza”.

En el mismo sentido cuestiona la manera cómo se manejó la emergencia que pudo haber influido en la muerte de su vástago: “Conociendo ya las versiones que han llegado desde allá, pienso que ha habido una total desorganización, una total precariedad”.

Acerca de las condiciones en las que trabajaron los voluntarios señaló que “por lo menos debería haber un medico”.

“Mi hijo fue como guardián de los demás”, recordó acongojada.

Maldijo a Evo

En días pasados la madre había respondido una publicación del primer mandatario en el que daba el pésame a la familia de Suarez Núñez, rechazando la expresión del Presidente.

“Rechazo su dizque solidaridad. Más bien los maldigo mil veces a usted, a García Linera y a Quintana”, había manifestado la madre.

Respecto a ello, Núñez dijo que cualquier madre en su lugar hubiese hecho lo mismo porque se siente indignada por la irreparable pérdida.

Familiares y amigos recordaron a Pablo

El pasado fin de semana, amigos, allegados y familiares recordaron a Pablo y realizaron una vigilia y además le rindieron homenaje público en la Plaza Abaroa de la ciudad de La Paz.

Tras conocerse su deceso, el gobernador de Santa Cruz decretó tres días de duelo y los principales funcionarios de la Gobernación le rindieron un homenaje póstumo al que nombraron “Héroe de la Chiquitanía”. /Erbol