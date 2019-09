La Paz

Patzi dice que se siente 'violentado psicológicamente'

El Gobernador de La Paz y tambiñen candidato a la presidencia por el Movimiento Tercer Sistema (MTS) señaló que 'tiene miedo' de asistir a las citaciones de la Asamblea.

Martes, 17 de Septiembre, 2019

Ref. Fotografia: El gobernador de La Paz, félix Patzi. Foto: APG

El gobernador de La Paz, Félix Patzi, aseguró que se siente “violentado `psicológicamente” por la Asamblea Legislativa Departamental (ALD) y por eso anunció que no se presentará a ninguna petición de informe oral o interpelación de parte de esa instancia hasta que pasen las elecciones del próximo 20 de octubre.

Señaló que desde que es candidato a la presidencia “no ha habido una buena relación entre el ejecutivo y la Asamblea Legislativa” departamental.

“La verdad es esa. Han estado imponiendo informes orales, interpelaciones, pero volcando hacia un tema político de juzgamiento a mi persona, ha habido un maltrato psicológicamente”, aseguró.

Incluso, el también candidato a la presidencia por el Movimiento Tercer Sistema (MTS) señaló que “tiene miedo” de asistir a la ALD.

“Empiezan a gritarme, hasta empujarme y así no puedo asistir. He decidido no asistir hasta que pase las elecciones”, señaló.

Ayer se conoció que la Asamblea Legislativa Departamental decidió “no aprobar convenios, modificaciones presupuestarias, proyectos de ley o cualquier otro trámite solicitado por el Gobernador, hasta que se someta a fiscalización”. /Oxígeno