Varios incendios en el país

El BCB aprueba un crédito al TGN Bs 1.400 millones por los incendios en Bolivia

Martes, 17 de Septiembre, 2019

Ref. Fotografia: Ilustración. Foto: Internet

A solicitud del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, el Directorio del Banco Central de Bolivia aprobó el pasado 3 de septiembre la otorgación de un crédito de Bs 1.400 millones (un mil cuatrocientos millones de bolivianos) para atender la situación de Emegencia Nacional, en el contexto de que la Chiquitania y otras regiones del país sufren incendios desde el mes pasado.

La otorgación del crédito millonario se basa en la ley que declara emergencia nacional por diferentes factores, “como fenómenos climatológicos adversos, provocando inundaciones, desbordes, riadas, deslizamientos, calamidad pública, entre otros, en diferentes regiones del país”. Y complementa que el Conarade, en su resolución del 21 de agosto del presente, establece que se mantiene la declaratoria de emergencia nacional, “agravada por los incendios forestales siendo necesario proveer mayores recursos a los inicialmente programados”, señala el documento al que tuvo acceso el portal Urgente.bo.

“En el marco de lo establecido en el inciso a del artículo 22 y el artículo 23 de la ley 1670, aprobar el otorgamiento de un crédito en favor del TGN Gestión 2019, representado por el MEFP”, dice la resolución que detalla que el crédito de Bs 1.400 millones tendrá un plazo de 30 años, una tasa de interés de 0.73%, un periodo de gracias de cinco años a capital y un periodo de gracia de dos años a interés.

El valor de respaldo para el crédito serán bonos del tesoro negociables, complementa.

En diferentes oportunidades, diferentes líderes políticos, cívicos o regionales demandaron al Órgano Ejecutivo que declare zona de desastre a la región chiquitana y otras afectadas por los vastos incendios. El Ejecutivo respondió que no lo hará porque tiene capacidad económica para afrontar este momento. "No estamos desbordados ni económica, ni técnicamente como Estado, y no se puede medir diciendo, ´disculpe usted, el fuego va a llegar a cumplir un mes, eso no quiere decir que usted está desbordado técnicamente´, uno podría pensar eso a priori, pero no es correcto", dijo a principios de mes el ministro de Comunicación, Manuel Canelas.

En el punto número tres de las consideraciones, la resolución del Directorio señala que el Banco Central de Bolivia “no podrá otorgar crédito al sector público ni contraer pasivos contingentes a favor del mismo. Excepcionalmente podrá hacerlo en favor del Tesoro nacional con voto favorable de dos tercios de los miembros presente en reunión de su directorio, en los siguientes casos: a. para atender necesidades impostergables derivadas de calamidades públicas, conmoción interna o internacional, declaradas mediante decreto supremo y b. para atender necesidades transitorias de liquidez dentro de los límites del programa monetario”.

En otro párrafo precisa que la declaración de estado de emergencia se aplicará cuando la presencia de un fenómeno real o inminente sea de tal magnitud que él o los gobiernos departamentales autónomos “no puedan atender el desastre con sus propias capacidades económicas o técnicas”. /Urgentebo

Foto: Urgentebo