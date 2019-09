Entrevista: Juan Gabriel Valdés, Cargo: Ex Canciller y Diplomático de Chile

Bolivia-Chile "Deben restablecer diálogo"

Global. Valdés considera que la situación democrática a nivel global está en entredicho, al que América Latina está en un proceso ausente y de preocupación.

Martes, 17 de Septiembre, 2019

Ante las relaciones crispadas entre Bolivia y Chile, más aún por efecto del fallo de la Haya de 2017, el ex canciller y diplomático del gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, Juan Gabriel Valdés, señaló, en contacto con El Día, que ambos países 'necesariamente' deben sentarse a reestablecer un clima adecuado para el diálogo, más aún en un cuadro de conflicto comercial en el escenario internacional entre China y Estados Unidos.

P. ¿Cómo ve el distanciamiento aún mayor entre ambos países?

J.G.V.: Yo siento que hay un paréntesis determinado tanto por el fallo de La Haya y por las elecciones bolivianas, que han postergado de alguna manera un diálogo que es absolutamente necesario e importante, para que de manera práctica los dos países puedan enfrentar los desafíos que tienen tanto en el desarrollo económico y en lo político.

P. ¿Están dadas las condiciones?

J.G.V.:En Chile, creo que hay una buena voluntad, de parte del gobierno para restablecer una conversación con Bolivia que en el fondo es absolutamente necesaria. Yo no creo que en Chile haya una oposición a eso. A mí me parece muy importante para que ambos países se sienten para abordar temas de interés común.

P. ¿El proceso en la Haya en qué medida nos distanció más?

J.G.V.: Es evidente que el proceso produjo una cierta separación y dificultad en el diálogo. Se concentró todo y exclusivamente en el tema marítimo. El resultado, por todos conocido, y naturalmente desde un cierto punto de vista, el chileno se cerró al cuadro de la reivindicación boliviana. Yo soy el primer chileno en estar consciente que el tema en Bolivia va a continuar. Pero soy también de los que piensan que no porque eso sea así, Chile y Bolivia no puedan conversar sobre un montón de cosas, que deberíamos arreglar para generar un cuadro de confianza para conversar.

P. ¿La confianza es una condición sine quanon?

J.G.V.: Es sencillamente necesaria. Si no hay confianza no lograremos arreglar nunca, ni aquello que es pequeño en nuestra relación, ni tiempo aquello que es grande.

P. ¿Chile, necesita de Bolivia?

J.G.V.: Yo estoy convencido que Chile necesita de Bolivia como también estoy convencido que Bolivia necesita de Chile. Creo que esos dos países tienen que estar reunidos, porque los desafíos que tiene el Cono Sur de América Latina, en un marco de ampliación de sus relaciones con el Asia-Pacífico y en un cuadro de conflicto entre Estados Unidos y China, nos va a afectar directamente. En realidad ya nos está afectando. Entonces estos países tienen que tener la madurez suficiente, porque ya no no son niños en el escenario internacional sino que son países y naciones con responsabilidades de proteger a su gente, de conflictos que no son nuestros.



P. ¿Cómo ve el cuadro actual de América Latina, en términos de integración?

J.G.V.: Yo veo con preocupación el cuadro actual latinoamericano. Tanto México y Brasil, están distanciados y disminuidos como líderes de sus zonas. Y Brasil en particular ha renunciado a un rol que tenía, de alguna manera autónomo, en un área que tenía su propio destino y que tenía su propia dinámica en términos internacionales. Es grave lo que sucede, porque Bolsonaro ha traducido a ese país en una suerte de líder disminuido, con un seguimiento de lo que está haciendo Washington bajo Trump en Estados Unidos, que no es el tipo de conducción que quisiera de Estados Unidos para conducir la relación con América Latina.

P.¿Jair Bolsonaro (presidente de Brasil) es lo peor que le hubiera pasado a Brasil en este momento?

J.G.V.: Yo diría que sí. Yo diría que difícilmente uno puede encontrar una conducción política de un nivel más vulgar, mas primario y con una actitud más irrespetuosa hacia lo que es la vida y forma de organización de los demás países de la región. En ese contexto es preocupante, por tanto en el mundo que estamos, tanto los fenómenos naturales como el calentamiento de las atmósfera como los procesos de desarrollo democrático despreciado por Bolsonaro, generar un cuadro de inestabilidad democrático importante.

P.¿Estamos hablando de una incertidumbre democrática en la región?

J.G.V.: La democracia representativa pasa por momentos de gran riesgo. En Europa vemos el resurgimiento de movimientos neofascistas, 'supremasistas' blancos, entre otros. Los une el odio y no los une alguna visión común y de desarrollo de sus pueblos. En este contexto, América Latina, no está participando por un esfuerzo real por afirmar los procesos democráticos. Considero preocupante lo que está ocurriendo en la región.

2008 Junto a una comitiva

de la UNASUR estuvo en Bolivia para intermediar el conflicto interno entre el Conalde y el gobierno de Evo Morales