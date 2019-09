Por el conflicto comercial de EE.UU y China

Iglesias prevé reto difícil para la región

Apunte. Para el experto, ex presidente del BID y la CEPAL, por la situación de México, Brasil y Argentina, hay una región débil.

Martes, 17 de Septiembre, 2019

Ref. Fotografia: Experto. La exposición magistral convocó a lo más destacado de la intelectualidad económico y político del país.

En términos de integración latinoamericana, en el marco de un nuevo orden mundial, cual es la guerra comercial y tecnológica entre Estados Unidos y China, hoy la región se encuentra seriamente fragmentada por la enorme debilidad de México, Brasil y Argentina, que en conjunto representan el 75% del comercio exterior de América Latina, señaló Enrique Iglesias, ex canciller y diplomático uruguayo.

"Hay un remapeo del mundo con el surgimiento de una guerra tecnológico y comercial entre Estados Unidos y China", señaló el experto, que también fue ex presidente de organismos multilaterales como la CEPAL y el BID, en su visita a Santa Cruz, .

Cinco aspectos concretos. Iglesias remarcó que hoy los países como los de América Latina, frente a las grandes potencias, son cada vez más interdependientes. "La interdependencia ilimita la arbitrariedad, ilimita los poderes fácticos que pudieran tener las grandes potencias".

En ese ámbito esgrime cinco aspectos que han hecho que América Latina no haya estado a la altura de los grandes cambios actuales. Entre ellos destaca la escasa respuesta tecnológica que la región tiene. "La tecnología vino envuelta en la inversión extranjera y no de un esfuerzo propio. No puede ser que hayamos navegado en lo tecnológico menos del 1% del PIB, cuando otros países lo hacen por encima del 2%. En eso la respuesta de América Latina, ha sido muy débil", apuntó.

En cuanto a la globalización, la región quedó rezagada, incluso ante una gran ilusión de crear organismos de integración multilaterales. "En todos los esfuerzos no le fue bien, excepto de Centro América, donde hubo esfuerzos peses a las diferencias sociopolíticas. En general no hubo una respuesta", apuntó.

El experto, como tercer aspecto destaca el tema pendiente, referente a los temas sociales, que hoy se tiene unas clases medias insatisfechas, con péndulos en el aspecto político que se mueven de un lado a otro.



Dos aspectos en alerta. En cuanto al poder económico internacional, Iglesias, alertó que el conflicto entre EE.UU y China, va a repercutir más temprano que tarde en la región. "Esa guerra tecnológica, mas tarde o mas temprano va a llegar a nuestras costas. Especialmente la veo presente en cuanto a una posible interferencia en las inversiones", dijo.

Finalmente, respecto al tema comercial, el diplomático uruguayo, señaló que los esfuerzos por una integración en la región tuvo un fracaso. Sin embargo, citó otros cinco retos importantes por el que América Latina debe actuar. El primero, recomendó, ser responsables con el control con el ciclo económico. "Los países no pueden navegar con los grandes desajustes del ciclo económico inherente a política fiscal, situación cambiaria, reservas monetarias, tasas de inflación. "Es el primer tema sobre el cual los países deben ser vistos con extremo pragmatismo. Mantengamos los países con control económico", precisó.

El segundo aspecto tiene que ver con lo educativo. La reforma educativa, dijo, que deben ser visto con mucha seriedad, tanto que forma parte de la formación de la sociedad para prever una transformación en el futuro, teniendo consideración no solo problemas de la ciencia sino de la toma de conciencia de su realidad nacional y global.

Otro desafío. Iglesias planteó, como tercer gran desafío de America Latina, la productividad. Pide que las nuevas generaciones incorporar tecnología, y valorar la capacidad emprendedora de todo nivel, como parte de las reformas importantes del Estado. El cuarto reto refiere a las relaciones internacionales, cuya situación es calificada de extremada debilidad. "Hay que fortalecer esquemas de integración inteligentes. Yo creo que es fundamental entender navegar en conjunto que ir solo. Forma parte de una buena organización y capacidad de negociación en una posición abierta en todas las direcciones.

Finalmente, refirió Iglesias, lo político es fundamental, en un entorno donde los políticos tradicionales 'se han suicidado. "Los sistemas políticos, como en muchos países de la región, se han visto omisos en entender las realidades actuales. Hay que hacer un llamado a la conciencia política, frente a un mundo de compromisos y oportunidades", finalizó.

60 Años

de búsqueda de integración, según Iglesias aún sigue siendo un desafío.