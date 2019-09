La Paz

Denuncian a jefe policial por venta de medicamentos adulterados

Según otro de los involucrados, existen audios y videos que certifican la veracidad de la acusación.

Lunes, 16 de Septiembre, 2019

Ref. Fotografia: Luis Fernando Guarachi, jefe de la División de Corrupción Pública de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de La Paz. Foto: ABI

El teniente de la Policía, Omar C. P., denunció al mayor Luis Fernando Guarachi, jefe de la División Corrupción Pública de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de La Paz, y a otros dos oficiales, por extorsión y venta de medicamentos adulterados.

"En fecha 6 de junio he sido citado a la FELCC, donde el jefe de división me ha indicado que hable con su mano derecha el teniente Alberto P. Me ha citado en el Teleférico y me ha pedido $us 20 mil para que no me involucre en este caso. Yo le dije que no tengo dinero, no puedo conseguir ese monto. Eso ha sido un día antes de mi declaración", aseguró el teniente Omar C. P. desde celdas judiciales.

Según el teniente, existen audios y videos que certifican la veracidad de su denuncia.

Omar C. P. fue detenido preventivamente el fin de semana en el penal de San Pedro luego que el Ministerio Público determinó que está vinculado a la red de tráfico de medicamentos adulterados y de contrabando, que operaba desde el municipio de Desaguadero. Esta red era liderada por Lidia P., madre del teniente, quien es considerada una de las principales distribuidoras de la mercadería ilegal.

El teniente es investigado por los delitos de legitimación de ganancias ilícitas, contrabando y delitos contra la salud pública. Además, se presume que el uniformado también habría viajado en varias ocasiones a Desaguadero y hasta distribuía los medicamentos.

El teniente Omar C. P. negó su vinculación y dijo que lo sindicaron solo por el caso de su madre. Asimismo, indicó que un día antes de que preste su declaración, Guarachi, a través de un oficial, le pidió $us 20 mil a cambio de liberarlo del proceso.

Contó que no podía entregar esa cantidad de dinero y quedaron en $us 15 mil, pero finalmente no consiguió y por eso lo procesaron hasta su encarcelamiento.

Denunció que el mencionado jefe policial y otros dos oficiales de la Policía están implicados en la extorsión. Incluso aseguró que Guarachi tiene una farmacia clandestina donde comercializa medicamentos adulterados.

"Este mayor Guarachi tiene su farmacia clandestina, donde igual compraba medicamentos, iba a la Tablada, hay testigos, facturas, notas", señaló.

Guarachi es el jefe policial que dirige las investigaciones del caso medicamentos y negó su vinculación.

"No vamos a entrar en controversia, nosotros estamos investigando un ilícito que aproximadamente movió $us 80 millones al año en el mercado ilegal, hemos afectado intereses (...) que van a causar que nosotros seamos objeto de denuncias y mentiras", mencionó.

Entre tanto, el comandante de la Policía Boliviana, general Vladimir Calderón, afirmó no tener conocimiento sobre los audios que menciona el teniente, sin embargo, se activará una investigación disciplinaria.

"Vamos a disponer que se inicie una investigación al respecto, en el área administrativa disciplinaria de la Policía Boliviana. Vamos a disponer de que se eleve un informe preliminar primero y después hasta establecer responsabilidades al respecto", refirió Calderón./ANF