Elecciones Generales

Patzi propone eliminar créditos chinos

El candidato por MTS plantea una ley que permita que jóvenes estudiantes de 13 y 14 años sean incorporados al mundo laboral.

Lunes, 16 de Septiembre, 2019

Ref. Fotografia: El candidato presidencial por MTS, Félix Patzi. Foto: FM Bolivia

El candidato presidencial por la agrupación política Movimiento Tercer Sistema (MTS), Félix Patzi, plantea que de llegar al Gobierno eliminará los créditos chinos que condicionan a contratar a empresas de ese país para realizar las obras y servicios en el territorio nacional. Considera que ese accionar va en desmedro de profesionales y compañías bolivianas.

Durante una entrevista con la ANF, Patzi, que también funge como gobernador de La Paz, conversó sobre sus propuestas de Gobierno y expresó su intención de crear un Sistema Universal de Salud sectorizado para que cada persona, según su rubro, ya sea campesinos, gremiales, lustrabotas, trabajadoras del hogar y otros, pueda aportar y tener un seguro propio, con buena atención y sin extensas filas.

ANF: Frente a la creciente presencia de empresas y ciudadanos chinos en Bolivia, en actividades tanto legales como ilegales ¿Qué plantea para la regulación y control desde el Estado?

Félix Patzi (FP): Han puesto la condición, por ejemplo, de que nos van a prestar, pero adjudicas a las empresas chinas y de esa manera han dado poder a los chinos. Ese es el tema de fondo, eso debería eliminarse, peor todavía con ese tipo de característica. En ningún país se ha vivido eso, en ningún momento histórico ningún crédito ha sido condicionado para la ocupación de sus propios trabajadores y eso ha ido en desmedro de nuestras propias empresas bolivianas que tienen mayor capacidad o igual capacidad que los chinos en la construcción por ejemplo de carreteras. Todos los que han otorgado crédito chino han condicionado también que haga esa construcción una empresa china, y esa empresa china es ficticia, ni siquiera es real, aquí arman la empresa con ciudadanos chinos para atraer ciudadanos chinos o contratar ciudadanos chinos desobedeciendo las normas bolivianas. Eso nunca debería haber.



Debería prevalecer nuestras normas que están claras. En la licitación el que gana, ganó y en esa licitación participarán nuestras empresas o empresas extranjeras, pero bajo las mismas condiciones, mismas normativas con cualquier competidor nacional. Esa debería ser la regla general, eso es lo que hay que hacer y eso no es ni siquiera una transformación, es solamente actuar conforme a nuestras normas y así debería ser. Yo como gobernador siempre he obedecido a las normas, siempre hemos licitado las obras, se han adjudicado fundamentalmente las empresas bolivianas y han participado también las empresas chinas, pero no han podido adjudicarse porque nuestras normas son bastante exigentes.



ANF: ¿Qué opinión le merece los indicadores macroeconómicos del país y qué va a hacer si llega al gobierno para atender el déficit en la balanza comercial, la deuda externa, el déficit, el pacto fiscal, el tipo de cambio?



FP: El crecimiento económico basado en la extracción de recursos naturales debería cambiar. Para que sea un crecimiento realmente sostenible tiene que ser economía de emprendimientos y no de recursos naturales. Ahora el estado tiene que existir para regular precisamente la balanza comercial, regulación de impuestos. Ahora el tipo de cambio jamás debería ser dejado al mercado libre. El estado debería ser regulador, pero no te estoy diciendo si va a elevar o va a cambiar este tipo de cambio. Eso depende, pero el estado tiene que regular.



Un tipo de cambio fijo no siempre favorece a la estabilidad. La inflación, incluso alta, puede ser buena para un país. Hay países que han crecido muy aceleradamente con una inflación incluso de 20% como Japón. Hay países que nunca han tenido inflación encima del 5% y se han estancado. ¿Qué estás evaluando en el momento una subida de dólar? Esto puede ser tan beneficioso para expansión de la economía, aunque muchos dicen que no puede haber inflación y que el tipo de cambio tiene que ser fijo.



Primero fíjate en la expansión económica, si estás trabajando con emprendimientos y necesitas exportarlos, la exportación no se hace en bolivianos, se hace en dólar y la compra de tecnología se hace en dólar y si eso te permite crecer. Entonces auméntalo el tipo de cambio pero que regule el estado, no dejes al mercado porque si dejas al mercado va a trepar o va a bajar y ahí desequilibras totalmente económicamente. Esa es la filosofía de los liberales que han dejado al Libre Mercado y todo se han ido al tacho. Ha habido una ley que te dice que no dejes todo al mercado, pero tampoco dejes que monopolice el estado. Combina las cosas, pero fundamentalmente protege a la sociedad. Ese es el rol del Estado.



ANF ¿Los créditos con China?



FP: Claro, los créditos con china ahorita están contraídos. Eso es un pacto Estado a Estado y no podemos hacer nada. Lo que sí podemos cambiar es el crédito condicionado, porque de pagar hay que pagar, eso no podemos retroceder.



ANF: Después de 14 años del gobierno del MAS ¿el modelo económico debe tener algunos ajustes? ¿por dónde debería orientarse? ¿Qué habría que mantener y qué cambiar de lo que hizo el actual gobierno en materia económica?



FP: Nosotros tenemos todo un programa de transformación que no se compara con el plan de gobierno. Son seis las trasformaciones más principales que no se van a igualar con ningún gobierno y eso es lo que voy a hacer si llego a ser elegido. Uno, por ejemplo, el crecimiento económico debería ser a base de las empresas comunales, a base de emprendimientos de los jóvenes y no a base de la explotación de recursos naturales. Nuestro crecimiento económico desde la fundación de Bolivia hasta hoy siempre ha sido medido a partir del crecimiento de la explotación de los recursos naturales. Antes minería, después el gas y ahora estamos mirando al litio.



Nunca hemos desarrollado nuestra economía. Nuestro crecimiento jamás fue a partir de los emprendimientos y con desarrollo totalmente diversificado; y la industrialización por parte de la sociedad civil, por parte de las empresas, no del Estado sino de la sociedad, a partir de eso nunca ha sido nuestro crecimiento económico. Ese es el desafío, que los jóvenes tengan su propia empresa para no depender de un patrón privado o de un patrón Estado. Precisamente la base del crecimiento es lo que hay que cambiar, la naturaleza y probablemente salud y el resto debería ser promocionado por los impuestos.



En la economía, en la política, hemos dicho las normas, las políticas públicas que sean realmente decididas por la colectividad mediante deliberaciones colectivas y no por partidos políticos ni una asamblea nacional, departamental, concejal, nada. Más bien estos representantes que sean solamente operadores técnicos de esa decisión colectiva. Es devolver el poder al pueblo y que estos representantes sean regulados por turno de rotación para que nadie se eternice en el poder. Es una transformación estructural y eso no lo hace el MAS. Y cuando digo que la justicia debería ser administrada por la colectividad es totalmente distinto, y no solamente los delitos de Estado. La corrupción, traición a la patria o aquellos delitos que afectan a la generalidad de la sociedad, esos nomás deberían ser juzgados por fiscales, jueces.



Esto es totalmente distinto ya que no solamente estás buscando un abogado probo, aquí es una revolución de la justicia y para eso hay que educar a la gente. Yo soy el único que desde el Ministerio ha ido planteando que totalmente han tergiversado la Ley Avelino Siñani. Cuando yo decía educación dual, es decir que el bachiller o el estudiante de secundaria de últimos cuatro cursos debería trabajar y estudiar, para mí. Los jóvenes de 13, 14 años deberían empezar a trabajar y ahí sacar una ley para que todas las empresas pequeñas, medianas y asociaciones incorporen a este joven para que trabaje y solamente una parte del tiempo de la semana va a estudiar y a perfeccionar su trabajo.



Así tenemos profesionales a los 17, 18 años cuando estén siendo bachilleres, por eso emprenden en la economía. Eso nunca se ha hecho y es una resistencia de los maestros. Evidentemente cuando era ministro han empezado a resistir eso, pero hay que enfrentar la situación y solamente pueden perfeccionar esa profesión en un Instituto Tecnológico, en la Universidad y cada vez los licenciados o doctores van a ser menos. No va a ser como hoy día que primero estudio para incursionar en el trabajo. Esta es una revolución económica y con eso nomás puedes garantizar todo el crecimiento económico a base del crecimiento económico de la sociedad y no a partir de recursos naturales. Es un cambio total.



En el seguro de salud por ejemplo ya había planteado con diferentes mesas técnicas que cada sector tiene que tener su seguro y no puede ser universal general, tiene que ser sectorizado. Los comunicadores por ejemplo deberían tener su propio seguro, los catedráticos de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) ya tienen su propio seguro. Yo soy asegurado de la universidad, pero funciona. Ahora una Caja por ejemplo es un calvario. A nombre de la universalidad los campesinos, los trabajadores del hogar, los lustrabotas, los transportistas, comerciantes. La virtud de nuestra sociedad es que se ha organizado en términos también de sectores, están bien organizados. Hay asociaciones y sindicatos bien organizados y debería ser sectorizado.



Hay cosas que hay que mantener. El Sistema Único de Salud (SUS) por ejemplo tiene que ser sectorizado, eso tiene que desaparecer. La salud que es lo que hay que mantener en la política de Estado. También la nacionalización hay que mantener para recursos naturales porque se trata de recursos estratégicos. Yo no concibo empresas estatales para cosas que puede hacer la sociedad, por ejemplo, una industria de papel la sociedad puede asumir de mejor manera que un Estado, o los zapatos, lácteos. Eso se debe dejar a las empresas comunales, a los emprendimientos de la sociedad, de la gente, que se ocupe de eso. El Estado por su característica, no va a manejar esas empresas de manera eficiente, pero si puede ser de petróleo, puede ser de litio porque son recursos que generan gran cantidad de excedente que necesitas distribuirlo.



ANF: ¿Qué plantea su propuesta de Gobierno para reducir la extrema pobreza en el país?



FP: Educación y economía fundamentalmente, el resto es efecto. Si tienes un ingreso suficiente accedes a todo, y si sobre eso haces responsabilidad del Estado en cuanto infraestructura productiva, en cuanto energía, en cuanto salud, saneamiento, entonces el ser humano está feliz. Y si sobre eso tienes una educación de alimentación, entonces feliz. Me gustaría ver en algún momento, que no haya ningún ser humano en los hospitales. Entonces hay que hacer toda una política de educación, normativas para alimentar muy bien a la gente para que no le dé ninguna enfermedad.



Los hospitales pueden ser para casos de accidentes, puede ser para casos crónicos, de herencia familiar, alguna enfermedad que es congénita, eso se puede atender, pero cosas rutinarias de riñón, de corazón, de diabetes, de colesterol eso es preventivo fundamentalmente.



Eso debería ser una política educativa por normativa y obligar a las pensiones que vendan comida saludable, ese es mi sueño cuando digo que la salud sea sectorizada y fundamentalmente preventiva. Esa es la política de salud. Aquí quise hacer, incluso saqué una ley departamental, pero la ha retenido una gestión no acompañada por la parte legislativa. Tengo un asambleísta y el resto es del MAS, entonces cualquier iniciativa que podías proponer van a ignorarla. Ese problema he tenido. Ahora siendo gobierno yo creo que con asamblea se puede trabajar de esa manera.



ANF: ¿Qué criterio tiene sobre la violencia contra la mujer y la niñez? ¿qué políticas eficaces implementaría llegando al gobierno?



FP: La violencia, los feminicidios ocurren porque estamos viendo en la sociedad una transición. Ese es el tema de fondo y ninguna ley va a solucionar. Estamos pensando en el efecto nuevamente, estamos pensando cómo castigar al que ha matado, pero no has encontrado la causa de porqué ha matado. Hoy estamos viviendo una sociedad de transición, de mayor participación de la mujer en la vida laboral, en la vida académica. Hoy día, las tasas de profesionalización o de universitarias es mayor que el varón al igual que la tasa de incorporación en la política, entonces el hombre educado en la lógica machista todavía no acepta. La mujer también entra en la misma rutina del hombre y práctica las mismas cosas que hace el hombre y ese es el tema de fondo.



En esta actividad política fundamentalmente es que se ha separado a la familia y nuestra sociedad está constituida en base a la familia, no en base al individuo. La sociedad liberal está construida en base al individuo, pero nuestra sociedad de América Latina fundamentalmente y de Asia son constituidas a base de la familia. Pero nuestras normas no están hechas para proteger a la familia, están hechas para proteger al individuo y por eso nuestras normas incluso consideran nepotismo que la mujer y el hombre se acompañen en la política.



Están rompiendo a la familia. Por ejemplo, una diputada cumple con sus funciones públicas, mientras que su esposo se queda en la casa o en el trabajo, ambos separados, ¿qué piensa el hombre? que le debe estar engañando y salen todas esas cosas si no se controla empieza a producirse feminicidios.



Hay que cambiar la norma y debería ser familiar la responsabilidad en el plano político. Jamás debería ser considerado nepotismo si un hombre voluntariamente quiere colaborar a una mujer cuando está en el ámbito público, aunque sea sin remuneración. ¿Porque vas a prohibir eso? O la mujer cuando un hombre está en el poder, que estén los dos voluntariamente, esa ley tiene que existir. Hoy día es prohibido. Todo es nepotismo y los separas y han empujado a estos feminicidios y violencia intrafamiliar.



Hay que trabajar la nueva norma con la visión familiar e individual. Hoy el chacha- warmi (hombre y mujer) que han dicho y que la Constitución ha incorporado se ha equivocado totalmente porque es chacha warmi en término individual. Que haya una equidad de género de mujer y hombre igual, pero son individuos no son familias. En el chacha- warmi realmente indígena es responsabilidad familiar de los dos y una complementación y responsabilidad mutua. Eso debería cambiar en la norma, eso es radical en la administración pública y también en los ámbitos laborales.



ANF: ¿Y en el tema de la niñez?



FP: Ahora en el tema de la niñez hay que preguntarse, ¿qué pasó? Precisamente esto que estoy diciendo, esta pelea es la que tiene repercusión en la familia en su conjunto. Si esta familia se llevara bien no tendría problemas y tampoco habría ningún tipo de problemas con la niñez.



El problema es familiar, ya no de individuo. Todas las normas ahorita están basadas en el individuo. Todo el liberalismo puro y fácil. Hablan sin darse cuenta de que hay que hacer esto y sin darse cuenta entran. Son socialistas, son indigenistas proponiendo normas totalmente liberales. Hay que salir del liberalismo por eso nuestro programa desafío al mundo, no solamente para Bolivia sino desafío al mundo porque está atacando a la esencia del liberalismo.



ANF: ¿Qué hará respecto del presupuesto de salud y educación? ¿es necesario ampliar ítems, infraestructura? ¿el país cuenta con suficientes médicos de distintas especialidades? ¿de no ser así cómo impulsará la especialización en áreas de mayor demanda?



FP: Depende de la evaluación de contexto. No podemos decir ahorita, sería irresponsable decir vamos a hacer esto o esto. Primero hay que ver el presupuesto y en función de su presupuesto uno tiene que decidir cuál es urgente. Preguntarnos cuál podemos impulsar, con cuál podemos tener efecto multiplicador y viendo eso se hará. No puedo decir ahorita.



Por ejemplo, yo siempre he priorizado como gobernador la infraestructura productiva porque era necesario y he hecho crecer a La Paz y la he igualado a Santa Cruz.



Hoy hay emprendimientos, hay tantas empresas trabajando en carreteras y está empezando a rebrotar la economía. Entonces hay que saber priorizar ¿que tiene el efecto multiplicador? No puedo decir ahora que esto viene a salud, no puedo decir porque es bien simple ver el dolor en un enfermo de cáncer, pero te estás basando en el dolor, pero el dolor es pasajero, entonces ve más bien qué te puede solucionar estructuralmente ese dolor para que ya no tengan todo el dolor.



No te fijes primero en el dolor porque por ahí te equivocas. Hay que ver en el manejo presupuestario. ¿Cuál es lo prioritario? Si realmente la educación va a permitir rápidamente el crecimiento económico entonces invierte en educación. Pero si en la educación no hay condiciones tampoco se puede dejarlo como ésta. Depende la correlación de tiempo, depende de la prioridad.



ANF: ¿El tema de la formación dual como va a trabajar con los maestros?



FP: Ese es un problema serio para mí y ya he enfrentado ese problema cuando era ministro. Ya he planteado formación especializada, pero ellos han entendido que ya estamos declarando profesión libre. Los profesores por eso han entrado en huelga. Es el maestro quien en este momento tiene un interés de él. La educación está pensada en lo que están acostumbrados a ver.



Casualmente este año viajé a Suiza porque me hablaron mucho de Suiza. Fui a Suiza personalmente, no como gobernador, estamos hablando de Suiza, de la primera economía del mundo con un ingreso realmente muy alto. ¿Y qué dicen ellos sobre su fortaleza? es el recurso humano, los profesionales. ¿Y qué tipo de profesionales? Se refería a los bachilleres. Ellos en los tres días la semana trabajan y dos días estudian. Todos trabajan en función a la aptitud que uno elige y en el colegio solamente perfecciona la administración y pueden trabajar para siempre.



Son también ambientalistas. Increíblemente se han desarrollado y del PIB de Suiza, el 46% es producto de la basura. La basura genera empleo, industrias increíblemente y es admirable. Cuando he visto he dicho esto es lo que yo estaba pensando. Cuando me decían que una Unidad Educativa debería tener todo yo decía no, para eso tenemos taller de carpintería e industria de madera. Mándalo al joven al taller de carpintería que trabajen aquí. Si quieren administración pública que trabajen en las gobernaciones.



Debe haber una ley para que trabajen desde 13 años y aparte de formar especialistas tiene otro efecto como menos drogadicción, menos vagabundo, menos inseguridad. Así está ocupado y cuando sale, salen con trabajo y ya no dependen del padre.



Hoy día tienes que entrar a la universidad y tienes que buscar trabajo, pero eso te llega a 26, 30, 35 años, recién estás despertando al trabajo. Y todos estos 17 años has estudiado, has enamorado, te has dedicado a la delincuencia. ¿Quién no quiere tener plata a los 18 o 19? Todos quieren tener plata, entonces ya trabajando vas a tener. Eso fortalece la responsabilidad, el orgullo que se llama autoestima. Todo cambia totalmente, la psicología del joven, todo está correlacionado.



ANF: ¿Cuál es la propuesta sobre los bonos sociales o incentivos como el doble aguinaldo que actualmente se entregan? ¿Se los mantendrá?



FP: Doble aguinaldo no tiene que existir para los trabajadores. Yo heredaría una sociedad asalariada, pero en sí, la perspectiva es que cada empresa comunal ya definirá si va haber aguinaldo o no. Esa es una propuesta estructural pero como estoy heredando una sociedad asalariada no creo que corresponda segundo aguinaldo, eso no aplica. Para no perjudicar el crecimiento económico de la empresa no habría segundo aguinaldo.



En cuanto a los bonos, debería haber bono diferenciado. Hay bonos que realmente son útiles y otros que no, por ejemplo, el Bonosol o la renta dignidad, qué es lo mismo en esencia, es para mayores y eso tiene que existir porque al fin y al cabo estamos heredando una sociedad desprotegida. Ahora, el bono escolar Juancito Pinto debería ser totalmente diferenciado porque esos 200 bolivianos para una familia que tiene ciertos recursos no le sirve de nada, es figurativo, pero para familias que no tienen sirve mucho y serviría más si se da 600, 800, 1200, 2000 debería ser. Y es fácil de conocer en un aula quien tiene menos recursos, el profesor conoce exactamente de qué tipo de familia viene.



Yo por ejemplo tengo tres hijos en colegio fiscal y recibo 600 bolivianos, pero 600 bolivianos con el nivel que ganó prácticamente no me sirve de nada. Esos 600 bolivianos podrían haber beneficiado más a alguien que realmente lo requiera. Entonces hay que pensar en bonos, es cierto, pero diferenciados, no universal. Eso es política que hay que diferenciar si realmente quieres sacar de la pobreza a una familia.



El bono Juana Azurduy hay que evaluar y por ejemplo hay que pensar en bono diferenciado porque el embarazo no es enfermedad, es una cosa natural del ser humano, es una responsabilidad. ¿De qué serviría a una pareja que está en estabilidad, tiene seguro, tiene todo? ¿De qué serviría ese bono a esa familia? De nada. Pero sí puedes servir a una familia realmente pobre que no tenga seguro, sin nada, le serviría mejor aumentarles a ellos.



ANF: La contaminación y el cambio climático son una realidad también en nuestro país ¿qué plantea hacer para reducir contaminación del agua, aire y el tratamiento de residuos sólidos coordinando con los distintos niveles de gobierno?



FP: Hay cosas que no podemos cambiar, la naturaleza por ejemplo no podemos cambiar. Si en la naturaleza un día cae nevada no puedes hacer nada, bienvenido nomás. Si los volcanes hacen erupción, ¿qué puedes hacer? son producto de la naturaleza. Si ha habido una lluvia intensa e inundación, ¿qué haces? Muchas civilizaciones han desaparecido por estos cambios climáticos. Porque el cambio climático no es de hoy día. Es falso eso, el cambio climático siempre ha habido desde que ha aparecido la naturaleza porque hay civilizaciones desaparecidas y frente a eso no puedes hacer nada.



Lo que sí puedes hacer, por ejemplo, son algunas cosas bien prácticas en la contaminación de hoy día en la basura, es posible tratarla y manejarla bien de manera muy fácil y pensado más en el tema de la salud humana, que de la naturaleza. El agua puedes limpiarla y convertirla en cristalina con un tratamiento, hay tecnología increíble. Para eso hay que modificar también las normas. Hoy día está muy centralizado nuestro Estado y hay que descentralizarlo.



ANF: ¿En el tema de la basura por ejemplo?



FP: Es fácil manejarlo, yo he ido a Suiza y es increíble ya que han empezado por la industrialización y tienen en todos los barrios botaderos para plásticos. La gente bota y ahí están clasificados por colores, hasta para cd hay un agujerito donde botas, hasta para USB. Y eso sacan los que fabrican nuevamente y reciclan CD, los bachilleres llevan eso. Y nuevamente vuelve en CD y genera empleo y recursos. Pero también hay empresas que juntan todo y queman todo y de ahí sacan energía fertilizante y eso hay que solucionar.



Ahora, en energía estás pensando agua o gas, pero energía tranquilamente podemos proveernos en estos tiempos con la basura y puede abastecer una ciudad o un municipio con tanta basura que producimos. Fertilizantes podemos tener de la basura, y desaparecería la basura. Con una educación en la escuela, desde el hogar y además con las condiciones dadas para que depositen ahí se solucionaría. Porque ahorita educamos, pero no sirve, mi mujer es ambientalista y clasifica; los niños han aprendido y lo hacen, pero cuando llevan tienen que llevar nuevamente a un botadero común no clasificado. Entonces tienes que generar también condiciones. Debería haber un botadero para orgánicos e inorgánicos. Eso sí es manejar el tema ambiental.



ANF: ¿Y respecto al TIPNIS que planea hacer?



FP: Podrías hablar también del Madidi, es la misma situación. Lo que pasa es que nosotros no estamos acostumbrados a generar normas muy prohibitivas. Tranquilamente puedes tener camino, pero con normas bien estrictas que se respeten para que no haya parcelamiento u otro tipo de ocupación ni nada, ni contaminación y puede haber camino tranquilamente. Eso es lo que hay que hacer porque estás prohibiendo y sacrificando a cierta población de muchas cosas.



ANF: Respecto al extractivismo, ¿se va a ingresar a reservas naturales?



FP: La naturaleza es muy bondadosa, pero si algún rato tienes esa posibilidad inviértelo en la naturaleza. También que se designe por ley de regalías para su recuperación. Nunca veas como que solamente hay que preservar. Hay cosas que sin cambiar la fisionomía puedes tener explotación.



ANF: ¿Qué opina del matrimonio gay y de los derechos de las personas LGTB?



FP: Respeto en primer lugar, pero no estoy de acuerdo con promocionar.



ANF: ¿Ni legalizar?



FP: Está legalizado en este momento, pero te voy a decir una cosa, yo me ubico como un padre. Un niño resulta que se ha enamorado de una mujer pero que no es mujer en su esencia y por el sentimiento van a la cama y resulta que había sido varón. ¿Qué trauma psicológico va a tener? En el carnet debería aparecer igual que en el certificado de nacimiento o libreta militar un cuadrito que diga LGTB. Ahora se respeta o puedes también ser parte, pero es tu decisión. Pero promocionar y engañar no es justo.



ANF: Entonces, ¿se va a legalizar el matrimonio gay?



FP: Si optan libremente no hay ningún problema, pero con la información entre ambos. Claro, podemos aprobar, no hay problema, pero no promociones. Hoy día están diciendo meteremos en la escuela el respeto al otro sexo. Eso es promocionar, no lo hagas ni tampoco engañes. Para eso tiene que tener una identidad porque si legalizan el matrimonio tiene que ser bien claro que tiene que tener igual como libreta militar una parte donde poner LGTB y si optas es tu voluntad.



ANF: ¿Qué opina sobre la despenalización del aborto?



FP: Si, se puede legalizar el aborto, pero a partir de una consulta, pero sólo a mujeres porque la mujer tiene que decidir sobre su cuerpo. Los hombres somos coadyuvantes. Por mí lo legalizaría, pero se debe hacer consulta previa.



ANF: ¿Qué opina sobre la legalización de algunas drogas como la marihuana?



FP: La legalización es la solución, pero no en un país. Eso no funciona, tiene que ser debatido internacionalmente y todos los países que legalicen./ANF