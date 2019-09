Tarija

El Supertanker opera en los cerros de Sama contra el fuego

El incendio en el sector Rincón de la Victoria de la ciudad de Tarija aún no puede ser controlado.

Lunes, 16 de Septiembre, 2019

Ref. Fotografia: Supertanker lanzando agua. Foto: Internet

El Supertanker, el avión bombero más grande del mundo, empezó a operar en Tarija para sofocar el incendio que se registró en el sector Rincón de la Victoria y que pone en riesgo la serranía de Sama.

Imágenes compartidas por el ministro de Justicia, Héctor Aerce, dan cuenta del operativo de la aeronave, que es capaza de descargar mñás de 70 mil litros de agua.

"Impresionante operativo del avión Boing 747 400 Súper Tanker en Tarija", señaló Arce, que ayer se traslado a esa ciudad para cuadyuvar en las tareas de control del incendio.

Por su parte, el ministro de Defensa, Javiedr Zavaleta, indicó que, según un informe preliminar, el incendio se habría originado en una quema de basura en una zona cercana a la ciudad y que se salió de control.

"Pese al intenso trabajo desplegado desde anoche, el fuego no pudo ser controlado, y se coordinó con el ministro de Justicia, Héctor Arce, para la intervención del Supertanker", indicó.

Ante algunas versiones, ayer, domingo, el viceministro de Educación Superior, Eduardo Cortez, negó cualquier responsabilidad sobre el incendio forestal registrado en el sector Rincón de la Victoria de la ciudad de Tarija.

"No ha habido chaqueo en mi terreno, ni tengo casero; nunca he sembrado (en ese lugar). Me llama la atención que el incendio se haya producido en mi casa, no vaya a ser que alguien quiso incendiar mi casa", dijo. /Oxígeno