Supertanker intervendrá

Incendio forestal provoca emergencia en Tarija

Lunes, 16 de Septiembre, 2019

Ref. Fotografia: Incendio en Tarija. Foto: Urgentebo

Un incendio forestal de magnitud provocó emergencia en el sector Rincón de la Victoria de la ciudad de Tarija. La situación motivó a que bomberos voluntarios, personal de Gestión de Riesgos de la alcaldía y la Policía activen tareas de sofocación del incendio. El presidente Evo Morales informó que este lunes el Supertanker se trasladará hasta el lugar para evitar mayores consecuencias.

“Mañana muy temprano el Supertanker y un helicóptero reforzarán las tareas de apagado del incendio en Tarija, que los brigadistas y nuestras autoridades ya comenzaron esta noche. Estamos preparados ante la emergencia”, escribió el presidente Evo Morales en su cuenta oficial en la red social Twitter.

El Director Departamental de Defensa Civil de Tarija Cnl. Jorge Chamón Calvimontes, informo que desplegó 100 efectivos de la Fuerzas Armadas de las unidades militares Chorolque y Padilla para sofocar el incendio.

Asimismo, dijo también que se hicieron presentes la Unidad de Gestión de Riesgos de la Alcaldía, Bomberos de la Policía Boliviana, el grupo SAR del Sur y voluntarios “Brasschaat”, todos con un mismo objetivo, sofocar el incendio.

El alcalde de Tarija, Rodrigo Paz, llamó, según el periódico El País de Tarija, a la población a realizar donativos de agua potable y víveres en la posta municipal. Asimismo, a evitar ir al lugar del incendio forestal.

“Es trabajo de profesionales (…), decirlo con franqueza, esto ha sido provocado”, dijo.

En medio de la emergencia, surgió el rumor de que el fuego se había originado en la casa del viceministro de Educación Superior, Eduardo Cortez. Ante el hecho, la autoridad negó tales aseveraciones.

“No ha habido chaqueo en mi terreno, ni tengo casero; nunca he sembrado (en ese lugar). Me llama la atención que el incendio se haya producido en mi casa, no vaya a ser que alguien quiso incendiar mi casa”, dijo, según ABI. /Urgentebo