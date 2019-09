Considera que hay nerviosismo en el MAS

Mesa con dudas de que haya elecciones

El candidato presidencial de oposición dice que el MAS busca un ambiente de violencia y confrontación.

Lunes, 16 de Septiembre, 2019

Carlos Mesa observa nerviosismo en el Movimiento Al Socialismo (MAS) y duda de que se realicen las elecciones del próximo mes de octubre.

Posición. El candidato presidencial por Comunidad Ciudadana (CC), Mesa hace relación a lo que siente el MAS con los hechos violentos registrados el pasado jueves en la capital cruceña. "Las provocaciones masistas buscan violencia y confrontación y están empezando a ponerse tan nerviosos que no saben si ir a una elección o no, y pretenden achacarnos a nosotros que somos democráticos; no vamos a aceptar la violencia", dijo en su discurso tras cumplir una caminata en la circunscripción 6 de la ciudad de La Paz, como parte de su campaña política electoral, ante una concentración sobre la plaza de la Revolución en la zona de Miraflores, donde remarcó que las elecciones son el desafío más grande en la historia democrática desde la restauración de la democracia en 1982.

Festejo. Mesa recordó el Día Internacional de la Democracia y prometió "derrotar al autoritarismo" y ganar las elecciones en paz y democracia para constituir un gobierno el 2020-2025. "Estoy en forma para ganar las elecciones" dijo.

Con bastante firmeza manifestó que no están dispuestos a seguir soportando las candidaturas ilegales de Evo Morales y Álvaro García Linera, porque ya es demasiada corrupción, narcotráfico, injusticia, abuso policial y demasiada falta de oportunidad de trabajo.