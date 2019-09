Más de 40 días luchando contra el fuego

2,4 millones de hectáreas han sido devastadas por los incendios

Las hectáreas contenían al menos 40 millones de árboles y aproximadamente 1.200 especies de animales vertebrados.

Lunes, 16 de Septiembre, 2019

Ref. Fotografia: El daño medioambiental es inminente en la Chiquitanía.

La Gobernación de Santa Cruz confirmó que 2.440.000 hectáreas fueron quemadas por el incendio en la Chiquitania donde las más afectadas resultaron las reservas forestales, informó la Secretaría de Medio Ambiente, Cinthia Asín. De esa cantidad 1.150.000 corresponde a las áreas protegidas que por su valor intrínseco, son fundamentales para la vida del departamento, no solo por la belleza escénica sino también por todos los servicios ambientales que brindan las reservas forestales para Bolivia y el mundo entero.

Áreas protegidas la más perjudicadas. La mayor afectación se dieron en los parques nacionales sobre todo en el Área Natural de Manejo Integrado (ANMI) San Matías, en el Parque Nacional Otuquis, en el Indígena Charagua y Ñembi Guazú. En las áreas protegidas departamentales, los guarda parques fueron los bomberos los encargados de proteger en Santa Cruz La Vieja y el fuego fue controlado con antelación.

Incendios activos. El director del COED, Enrique Bruno informó que hasta el domingo se registraron 51 incendios en el departamento: 11 en San Ignacio, 1 en Roboré, 3 en San Rafael, 9 en San Matías, 13 en Concepción, 5 en San Antonio de Lomerío, 2 en San Miguel de Velasco, 1 en Puerto Suárez, 2 en El Carmen Rivero Torrez, 3 en San Javier y 1 en Charagua. Finalmente, Bruno recomendó a los bomberos que trabajan en el control y liquidación de los incendios, tener precaución con los vientos y altas temperaturas que se registran en estos días y que aumentan los riegos al enfrentar el fuego.

Tres bomberos fallecidos. El sábado, los bomberos voluntarios Dylan Alberto Vega Cúellar (21), José Elmar Roca Núñez (23) y Renso Enriques Flores (37) estaban en su día de descanso luego de que el viernes participaron de las tareas de sofocación de los incendios forestales en Santa Mónica. Ese día, los jóvenes fueron a un atajado a bañarse y uno de ellos al entrar se ahogó presuntamente a causa de un paro cardíaco y sus compañeros al intentar salvarlo también corrieron el mismo destino. Los tres jóvenes llegaron el 8 de septiembre a la Chiquitanía para colaborar en el combate a los incendios forestales que azotan a la región y se alistaban para volver a sus hogares ayer domingo. El cuerpo de José Elmar Roca fue trasladado a San Ignacio de Velasco, por decisión de la familia, mientras que los restos de Renso Enrique Flores y Dylan Alberto Vega son velados en el salón Las Misiones de la capital cruceña.

Duelo departamental. La Gobernación de Santa Cruz decretó tres días de duelo departamental, iza de banderas a media asta con crespón negro por el fallecimiento de tres bomberos voluntarios en Concepción. El Decreto Departamental N°292, señala:"duelo departamental, por tres días hábiles continuos, sin suspensión de actividades, "en memoria y agradecimiento de los notables bomberos voluntarios", indica el decreto. Además, se ordena el izamiento de la bandera cruceña con un crespón negro en todas las oficinas públicas dependientes de la Gobernación.

Insisten en declaratoria de desastre nacional. El director del COED, Enrique Bruno, durante el homenaje póstumo a los fallecidos, reiteró su solicitud al Gobierno de que declare desastre nacional en la zona de la Chiquitanía, devorada por los incendios forestales, debido a que no hay pronóstico de lluvias y porque se ha rebasado la capacidad logística para atender ésta emergencia. "Ésta es una situación muy delicada y no hay aún un pronóstico de lluvias y no sé qué espera el Ministerio de Defensa para declarar desastre nacional pues ya hemos sido rebasados en la capacidad logística y ya no se puede tolerar", aseguró.