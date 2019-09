Pieza clave

La tecnología es esencial para el futuro del sector asegurador en el país

Representantes del rubro aseguran que es necesario actualizarse y contar con normativa.

Lunes, 16 de Septiembre, 2019

Ref. Fotografia: Representantes de 40 países estuvieron presentes.

La trigésima séptima Conferencia de la Federación Interamericana de Empresas de Seguros (FIDES), organizada por la Asociación Boliviana de Aseguradores (ABA) fue inaugurada el lunes 9 del presente mes, en el hotel Los Tajibos, recibiendo a representantes de 40 países y más de 1200 directivos y ejecutivos de las principales empresas aseguradoras y reaseguradoras del mundo. Éste, es uno de los eventos más importantes del ámbito y es realizado por primera vez en Bolivia.

De gran importancia para Bolivia. José Luis Camacho, Presidente del Comité Organizador de FIDES 2019, mostró su satisfacción al ser parte de la organización de un evento de ésta magnitud. Ya que se realizarán reuniones para discutir los futuros retos del sector.

Para Jorge Hugo Parada, Gerente General de Nacional Seguros Patrimoniales y Finanzas, este encuentro significa que Bolivia será plataforma para hacer negocios importantes con otras empresas del sector, impulsando así, la industria local.

Asimismo, Álvaro Toledo, Gerente General de Nacional Seguros Vida y Salud, señaló que es un honor de que el país sea sede de ésta conferencia ya que ayudará muchísimo a que Bolivia se sienta también protagonista en la industria de seguros y se pueda mostrar además, que está preparada para organizar este tipo de eventos tan importantes.

Cifras. Rodrigo Bedoya, Presidente de la Asociación Boliviana de Aseguradores (ABA), señaló que en líneas generales, el sector asegurador en el país, está bien porque va de la mano con la economía y ha medida que la economía del país se ha mantenido en un buen estado durante los últimos años, con crecimientos del 4 hasta 6%, entonces la industria aseguradora también ha tenido crecimientos importantes. “Prácticamente ha venido creciendo a doble dígito en los últimos tiempos. El mercado de seguros se ha duplicado en los últimos diez años en Bolivia, pero aún así, el índice de penetración de los seguros que se mide en una relación entre las primas y el PIB, sigue siendo bajo, estamos con el 1.3% de penetración cuando hay países en la región que están por encima del 2, Chile está con 4.6% y las economías avanzadas tienen índices de 8, 10, 12 y hasta el 15% en algunos casos. Entonces, el reto para nosotros, es cómo incrementamos la penetración de los seguros en la economía”, dijo.

Factores que determinan la demanda de seguros. Parada, explicó que la demanda de seguros depende mucho, de cómo se da la oferta y sobre todo de contar con la ayuda de la tecnología y redes sociales que les permiten estar cada vez más cerca de los asegurados llevando un mejor mensaje e incluso, de forma más personalizada, acrecentando la demanda. “Yo creo que no se nace con ésta cultura, sino, se hace y creo que somos parte importante. Las compañías aseguradoras, tenemos que invertir mucho más en comunicación, mucho más en tecnología y mucho más en servicios”, aclaró.

Tecnologías y el sector asegurador . Camacho, señaló que el aprovechamiento de las nuevas tecnologías y redes sociales para aumentar la presencia del sector asegurador en el país y Latinoamérica es uno de los puntos más importantes que serán tratados en la conferencia, porque se necesita un cambio en la regulación que les permita desarrollar ese aspecto.

Por su parte, Parada, indicó que Nacional de Seguros es una compañía que tiene a la innovación como parte de su cultura. De forma reciente, han lanzado su aplicación móvil con la que el cliente podrá hacer transacciones directamente vía celular. “Así que, si no hay innovación, las compañías podemos quedar muy atrás y el sector puede quedar perjudicado”, enfatizó.

Bedoya, remarcó que la adopción de las nuevas tecnologías es absolutamente fundamental y crítica, “porque el día en el que Bolivia se pueda transar digitalmente, se facilita todo. Contratar un seguro no deja de ser un proceso relativamente moroso o complejo. Y hoy, la tendencia de la gente es simplificar, ya que la mayoría está muy ocupado en sus negocios o familia, lo que significa que tiempo para ir al banco ya no hay como antes. Tenemos que poder facilitar la contratación de pólizas de seguros de manera virtual y sobre todo que el sector asegurador pueda crear productos sencillos y de coberturas claras para que vía dispositivo móvil, pueda desarrollarse la transacción. Lo que se tiene que actualizar es la forma de distribución”, expresó.

Regulación dinámica. Toledo, mencionó que con las nuevas tecnologías, la regulación actual (Ley 1883), puede llegar a modificarse, ya que las leyes son dinámicas y tienen que ir actualizándose en función a los nuevos procedimientos para llegar al cliente.

Coincidiendo, Parada explicó, que, con el apogeo tecnológico, las normas deben cambiar, “estamos trabajando a nivel de la ABA y la Autoridad de Fiscalización y control de Pensiones y Seguros (APS) para que la normativa acompañe la innovación, porque creemos que la innovación por si sola, es decir, sin normativa que la ayude a regular los proyectos que se vienen por parte de las compañías de seguros, no produce avance”, remarcó.

Asimismo, Bedoya, indicó que lo que hace falta es la norma, que a las compañías se les pueda decir que éstas (el Código de Comercio y la Ley de seguros) se han modificado y a partir de una fecha designada, puedan realizar transacciones digitalmente con los asegurados. “Ese va ser un momento en el que las aseguradoras van a poner en carrera los distintos productos, servicios, beneficios y podrán captar distintos mercados”, manifestó.

¿Por qué es importante contar con un seguro?. Toledo manifestó, “la gente tiene que tomar conciencia de que un seguro de vida o de salud, no es un lujo, no es como un vehículo o como un viaje; es una herramienta de primera necesidad porque nos va permitir que cuando un riesgo se vuelva una realidad, (que normalmente implica grandes derogaciones de dinero) lo podamos transferir a una entidad y no nos afecte a la economía y podamos seguir viviendo con los menores daños posibles”.

La cultura del seguro. Bedoya explicó que mucha gente no sabía de seguros, ni para que servían y un día han tenido que comprarlo aunque sea de forma obligatoria y al otro día lo han usado y han visto que el concepto de seguro funciona muy bien, entonces "tenemos que fortalecer esa cultura", expresó.