Tacana II: Los olvidados del Estado

Drama. Son los guardianes innatos de la amazonía de Bolivia; pero viven excluidos del acceso a los servicios básicos: luz, agua y saneamiento básico.

Domingo, 15 de Septiembre, 2019

Los indígenas de la Amazonía de Bolivia, si bien no viven pobreza; están excluidos de las atenciones a sus necesidades más básicas que el Estado debe cumplir. Menos telefonía celular, les falta casi todo: luz eléctrica, agua potable y saneamiento básico. A ello se suma, una ausencia total de una adecuada infraestructura hospitalaria y educativa.

Eso pasa con la Central Indígena de Comunidades Tacana II del río Madre de Dios (CITRDM), ubicados en la zona limítrofe entre los departamentos de La Paz-Pando y frontera con la república del Perú. Mirtha Petrona Varaku Mendoza, comunaria Tacana, madre de cinco hijos, informó a El Día, que ellos lo poco que tienen es gracias a su mayor patrimonio, la cosecha de la castaña. "Nosotros nos mantenemos con la cosecha de castaña y la venta de almendras, el gobierno no nos apoya con nada; al contrario nos manda gente extraña buscando adueñarse de nuestro territorio", denunció.

A su vez, Santos Pereira, padre de 12 hijos de la comunidad Puerto Perez de la nación Tacana II, da cuenta aún sigue pendiente la titulación de sus tierras de parte del Estado, concerniente a una superficie de 450.469 hectáreas.

"Lo extraño es que hasta ahora no nos han titulado ni una sola hectárea. No se entiende porqué nos tienen así. Lo poco que tenemos aquí, es esfuerzo propio de los Tacana", argumentó Pereira.

En las entrañas mismas. El Día, junto a medios internacionales visitó las comunidades de Puerto Pérez, Las Mercedes y tuvo también contactos con habitantes de las comunidad Toromonas y El Tigre, que juntos hacen Tacana II.

Los habitantes indígenas, entre taperas y curichales, sobrellevan la vida de sus hijos, con lo que les provee el vasto territorio amazónico, tan rica en madera, castaña, arboles frutales. Además la caza que ofrece la selva; la pezca en los arroyos de los nacientes ríos; la siembra y cosecha de maiz, arroz, yuca y plátano, aminoran el peligro de caer en la pobreza extrema.

Pero en términos de salud y educación el contraste está a la vista de cuanto visitante llega al lugar. En cada una de las comunidades luce una vetusta escuelita de madera con techos de Jatata (Palmera del lugar), cuyo mobiliario es hecho a fuerza y tezón de sus habitantes entre clavo, cerrucho y especies maderables de tajibo fino y cedro.

En tanto, en el extenso terreno del patio, en lugar de una cancha polifuncional, como el que inaugura el Presidente Evo Morales todos los días en otras latitudes del país, luce una enorme tapera para darle algo pascana a los niños y jóvenes, luego de cada periodo de clases, en una jornada normalente sobre 40 grados centigrados de calor.

Sin embargo, la educación que se imparte en cada de las comunidades es desde el nivel inicial, nivel primario hasta el último año de secundaria. Elizabeth Quispe, profesora la Unidad Educativa de Puerto Perez, asegura cuentan con 70 estudiantes en los tres niveles, donde siete maetros hacen 'magia' para cubrir todas las necesidades. "Realmente hacemos magia, dado que tenemos poca cantidad de estudiantes en las distintas áreas. Por ejemplo en la promoción estamos trabajando con cinco alumnos, y al ser zona fronteriza, no tenemos problemas", señala Quispe.

La situación es similar en Las Mercedes, Toromonas y El Tigre. La atenuante mayor es el acceso dado que dichas comunidades están selva adentro, donde para llegar a esos establecimientos se debe navegar ríos y caminar largos kilómetros.

"En la comunidad Toromona, la necesida más grande es salud y educación. Allá lo poco que tenemos es esfuerzo nuestro pero de manera muy rústica. Con decirle el Estado no nos puso ni un toco (silla). Estamos olvidados", remarca Walter Mosqueira, representante de las 56 familias que habitan en la zona.

Lo pendiente de la salud. La situación no es diferente. Una muestra es la comunidad Las Mercedes, en ella habitan más de 200 familias y solo hay una posta sanitaria, sin los servicios de luz, agua potable y menos equipamiento adecuado. Un médico y una enfermera son los que sobrellevan la atención de salud todos los días.

Las epidemias como la malaria, fiebre amarilla, dengue y brotes de leishmaniasis no están ajenos a la zona.

"Somos dos personas los que atendemos. Existen muchos casos de diarreas por la baja calidad del agua. Y los otros casos, afortunadamente los tenemos controlados, pero con la infraestructura que tenemos, no podemos ofrecer un mejor servicio de salud", señaló Carlos Hinojosa, medico de la zona.

Apuntes

Ubicación. La Central Indigena Tacana II pertenece al municipio de Ixiamas de la provincia iturralde del departamento de La Paz. Los habitantes desconoce incluso el nombre del alcalde, cuya autoridad nunca visitó la zona y menos atendió las necesidades de las cuatro comunidades indígenas: Puerto Pérez, Las Mercedes, Toromonas y El Tigre.

Demanda. Según Teodoro Rodriguez, profesor de la Unidad Educativa de Puerto Pérez y Las Mercedes, el gobierno municipal, el gobernador departamental y el gobierno de Evo Morales se han olvidado de dicha comunidad. "Aquí los propios comunarios en un trabajo organizado han logrado contruir las aulas. Lo preocupante es el acceso al lugar, dado que no hay un camino carretero, a menos de las lanchas o botes que navegan por los ríos y el mismo Río Madre de Dios.

Acceso. Para arribar a la Central Tacana II, que se encuentra ubicada en el extremo norte del departamento de La Paz, está desconectado tanto vía aérea y terrestre de la sede de gobierno. Según los propios habitantes indígena, el ingreso y salida del lugar es vía el río Madre de Dios, con conexió a Puerto Chivé (Pando) hasta llegar a Cobija.

Matices de las comunidades

Vivencias: En la comunidad indígena de los Tacanas, puede faltar el cumplimiento de muchos derechos de parte del Estado central y el gobierno de turno a sus necesidades y aspiraciones, lo que sobra es la alegría y el bullicio de los niños. Es el caso de la comunidad Las Mercedes y Puerto Pérez. Cada familia posee un promedio entre seis hijos. "Nuestros niños desde pequeñitos crecen junto a nosotros en contacto con todo lo que hacemos: están la pezca, la recolección de castaña, la críanza de nuestros animales como cerdos, gallinas", narra Mirtha Varaku . En tanto, Nirza Ramirez, señala que gran parte de sus hijos, pese a las condiciones escasas, ya se forman en las universidades y de allí salen profesionales.

Toromonas: Es la comunidad asentada en el fondo de la selva de la provincia Iturralde de La Paz, en las inmediaciones del ríó Toromona, donde habitan 56 familias. Ellos están alejados de los servicos básicos y sobre todo viven el impacto de en sus ríos, a causa de la exploración hidrocarburifera por parte de YPFB via la empresa China BGP.

"Esa exploración nos ha dejado muy preocupados, ,debido a que el agua de nuestros ríos y arroyos se encuentran disminuidos en su caudal. Además ya no podemos ver el agua cristalina, está turbia", apunta Tania Rosales, comunaria Toromona. En la misma línea Walter Mosqueira remarca la sismica petrolera ha dañado el curso de las aguas tierra adentro.

Canchas: Indistintamente, las cuatro comuidades que hacen a la zona, en lugar de un campo de juego, como ser una cancha polifuncional o un coliseo pequeño, en sus establecimientos educativoas, solo se puede divisar grandes Taperas (cobijos de madera con techo de Jatata). Uno de los problemas, según Rodolfo Justiniano, presidente del pueblo Tacana, es ubicación geográfica de su territorio. No cuenta con una interconexión víal terrestre, dado para llegar al lugar se debe hacer vía la travesía del río Madre de Dios. Por esa razón, las viviendas son hechas a base de madera, tan diversas y ricas en la zona. "Pero lo que lamentamos es que el gobierno no nos ha tomado en cuenta de proyectos y programas de infraestructura", señaló.

Salud: Además de contar con un centro de salud ausente de todos los servicios básicos y de carecer de las condiciones adecuadas de bioseguridad, el gran problema según el médico de la comunidad Las Mercedes, Carlos Hinojosa, es la dificultad de transferencia de enfermos que requieren ser atendidos en un hospital de segundo y tercer nivel. "Pese a que las prinicipales epidemias de la zona están adecuadamente controladas, nuestra dificultad radica es la referencia de pacientes en situación grave. La evacuación prácticamente muy dificultosa por temas de accidentes, apendicitis debido a que no tenemos caminos donde no ingresa vehículos. Claro está que no contamos con una ambulancia, lo cual es imposible", apuntó.