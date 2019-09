La evolución en la medicina

Cáncer. La investigación médica en Santa Cruz avanza en su objetivo para brindar mayor esperanzas de vida a quienes padecen esta enfermedad.

Domingo, 15 de Septiembre, 2019

En momentos donde las enfermedades, cada vez avanzan más y se propagan con mayor velocidad, podemos contar con tratamientos cada vez más efectivos para combatir estas patologías que perjudican la salud. Bajo ese premisa días atrás, en nuestra ciudad se llevó a cabo un "Simposio Internacional de Oncología", en el cual se expusieron nuevas temáticas, técnicas y tratamientos para combatir un padecimiento tan importante como lo es el cáncer. Así lo explicó el médico Henry Jesús Paniagua Nery, ue es Oncólogo Clínico, además de presidente de la Sociedad Boliviana de Cancerología.

Participación internacional. El especialista Paniagua Nery, cedió unos minutos de su tiempo libre en pleno Simposio, para hablar con El Día, y darnos detalles del mismo, y cual era el objetivo del mismo en esta ocasión.

Paniagua aclaró que el Simposio Internacional de Cancerología, contó con representantes de Uruguay, Argentina, Brasil, Chile, México, Canadá, España y Bolivia, planteando las "temáticas sobre los tipos de cáncer comunes en nuestra población, y abordándolos desde los avances científicos que hay sobre los últimos tratamientos sobre este mal. "Han venido expertos cirujanos oncólogos y oncólogos médicos, tanto de los países vecinos de Sudamérica, como así también de América del Norte y de Europa, para ayudar al avance de la tecnología, en nuestro territorio", explicó.

Los expositores extranjeros discutieron los últimos abordajes de tratamientos, sobre todo en la evolución de la inmunoterapia, que son distintas maneras de atacar el cáncer, técnica que llegó en 2011 a imponerse, y que verdaderamente lo que hace es potencializar los mecanismos de defensas propias (que tenemos los humanos), y que estimulan el crecimiento, temáticas, como también saber cuales son los tratamientos específicos, para los distintos tipos de tumores, explicó el especialista, quien no pudo dejar pasar que, "así presentan o no unos marcadores, lo que se llama la quimioterapia seleccionada, para atacar al tumor".

Cada patología, va de la mano de su tratamiento. Hay quimioterapias específicas. Dependiendo del cáncer, se les hace unos estudios, sobre que drogas son exclusivas para ese tumor, para atacar ese tipo de cáncer, para saber cuales son mejor para ese tipo de tumores. Paniagua explicó que "si bien todo tipo de cáncer es peligroso, siempre y cuando se lo detecte a tiempo, puede tener mayor o menor grado de curación". En cuanto a este tipo de enfermedades en territorio nacional, el galeno especificó que los de mayor presentación o mayor frecuencia en Bolivia son los de mama, de ovarios, cuello uterino, los cuales se están abordando con las nuevas terapias que hay y los nuevos estudios para detectar las alteraciones en los tumores y poder optimizar su tratamiento. "Ese es el principal objetivo", manifestó, sin dejar de lado que, "en el caso de los hombres, el cáncer de pulmón, donde también se aplican los estudios correspondientes para determinar la utilización de las nuevas drogas seleccionadas, para atacarlo, está entre los principales tipos de cáncer, en nuestro país".

Apoyo privado. La Sociedad Boliviana de Cancerología no se encuentra sola a la hora de luchar contra esta patología, ya que cuenta con el apoyo de empresas privadas. "Gracias a Dios que la empresa privada está interesada en mejorar el nivel de la oncología, (en estas plataformas de estudios), para investigar los tumores que está siendo implementada. "Estas empresas privadas traen todo el kit para su mejor desarrollo, tienen parcería con distintas empresas de Europa y pueden brindárnoslo, para ofrecer a nuestros pacientes en el estudio de sus tumores, y no necesitar viajar al exterior, sino que ya contamos con estos tratamientos aquí en Santa Cruz", se explayó el especialista, sin obviar que, "contamos con los productos más comunes, pero los de inmunoterapia, no los hay todos, hay que implementarl0s, hay que traerl0s del exterior, porque lamentablemente todavía no nos llegan", aclaró.

De todas formas el galeno, se lamentó que "no tenemos drogas de inmunoterapia para melanoma, para cáncer de páncreas, cáncer de pulmón, de ovario. Lamentablemente todavía no contamos con esos medicamentos aquí, sí tenemos para identificarlos, pero para tratarlos no, por eso tenemos que traerlos del exterior. Lamentablemente, esos medicamentos son de altos costos y cada vez más caros, pero no por ello podemos estar nosotros ignorando de los avances de la medicina".

A que nos enfrentamos. Para poder combatir, debemos saber a que nos enfrontamos. El cáncer es una enfermedad genética. Es decir, es causado por cambios en los genes que controlan la forma como funcionan nuestras células, especialmente la forma como crecen y se dividen.

Los cambios genéticos que causan cáncer pueden heredarse de los padres. Pueden suceder también en la vida de una persona como resultado de errores que ocurren al dividirse las células o por el daño del ADN causado por algunas exposiciones del ambiente. Las exposiciones ambientales que causan cáncer son las sustancias, como los compuestos químicos en el humo de tabaco y la radiación, como los rayos ultravioleta del sol. El cáncer de cada persona tiene una combinación única de cambios genéticos.

Ahora bien, tenemos que saber, que el cáncer es el nombre que se da a un conjunto de enfermedades relacionadas. En todos los tipos de cáncer, algunas de las células del cuerpo empiezan a dividirse sin detenerse y se diseminan a los tejidos de alrededor.

El cáncer puede empezar casi en cualquier lugar del cuerpo humano, el cual está formado de trillones de células. Normalmente, las células humanas crecen y se dividen para formar nuevas células a medida que el cuerpo las necesita. Cuando las células normales envejecen o se dañan, mueren, y células nuevas las reemplazan.

Sin embargo, en el cáncer, este proceso ordenado se descontrola. A medida que las células se hacen más y más anormales, las células viejas o dañadas sobreviven cuando deberían morir, y células nuevas se forman cuando no son necesarias. Estas células adicionales pueden dividirse sin interrupción y pueden formar masas que se llaman tumores.

Muchos cánceres forman tumores sólidos, los cuales son masas de tejido. Los tipos de cáncer de la sangre, como la leucemia, en general no forman tumores sólidos.

Los tumores cancerosos son malignos, lo que significa que se pueden extender a los tejidos cercanos o los pueden invadir. Además, al crecer estos tumores, algunas células cancerosas pueden desprenderse y moverse a lugares distantes del cuerpo por medio del sistema circulatorio o del sistema linfático y formar nuevos tumores lejos del tumor original.

Al contrario de los tumores malignos, los tumores benignos no se extienden a los tejidos cercanos y no los invaden. Sin embargo, a veces los tumores benignos pueden ser bastante grandes. Al extirparse, generalmente no vuelven a crecer, mientras que los tumores malignos sí vuelven a crecer algunas veces. Al contrario de la mayoría de los tumores benignos en otras partes del cuerpo, los que aparecen en el cerebro pueden poner la vida del paciente en peligro.

Las células cancerosas difieren de las células normales de muchas maneras que les permiten crecer sin control y se vuelven invasivas. Una diferencia importante es que las células cancerosas son menos especializadas que las células normales. Esto quiere decir que, mientras las células normales maduran en tipos celulares muy distintos con funciones específicas, las células cancerosas no lo hacen. Esta es una razón por la que, al contrario de las células normales, las células cancerosas siguen dividiéndose sin detenerse.

Además, las células cancerosas pueden ignorar las señales que normalmente dicen a las células que dejen de dividirse o que empiecen un proceso que se conoce como muerte celular programada, o apoptosis, el cual usa el cuerpo para deshacerse de las células que no son necesarias.

Las cancerosas, con frecuencia, son capaces de evadir el sistema inmunitario, una red de órganos, tejidos y células especializadas que protege al cuerpo contra infecciones y otras enfermedades. Aunque ordinariamente el sistema inmunitario elimina del cuerpo las células dañadas o anormales, algunas células cancerosas son capaces de "esconderse" del sistema inmunitario.

Químico de fármaco puede ser cancerígeno

La Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA, por sus siglas en inglés) anunció este viernes que se han encontrado niveles bajos de un químico que podría causar cáncer en un conocido medicamento usado para aliviar la acidez estomacal.

En un informe indicaron que se detectó una "impureza" en el fármaco Zantac o la ranitidina (su nombre genérico), un antiácido y antihistamínico que se usa para tratar y prevenir una variedad de trastornos gastrointestinales, que se venden como tratamientos recetados y de manera libre.

Se trata del "probable" cancerígeno NDMA, o dimetilnitrosamina. Sin embargo los funcionarios señalaron que la cantidad encontrada en el medicamento apenas supera los niveles que aparecen en los alimentos comunes, tales como las carnes, los productos lácteos y las verduras. /RT

