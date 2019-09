Pobladores lograron renuncia de alcalde y concejales

Uyuni sin gobernante, se mantiene como el escenario de protesta

Tensión. Comcipo confirma Cabildo para exigir la abrogación del Decreto Supremo 3738 y a la vez la asignación mayor de regalías por explotación del litio.

Domingo, 15 de Septiembre, 2019

La ciudad de Uyuni retornó este sábado a la normalidad, tras cumplir un bloqueo de caminos de parte sus habitantes y comunidades aledañas, quienes lograron la renuncia todos sus concejales municipales.



El Salar de Uyuni es un destino turístico internacional, pero en más de una oportunidad las críticas y protesta de la población se han hecho sentir aduciendo una ingobernabilidad municipal, debido a los conflictos internos por falta de transparencia y denuncias de corrupción.

Crisis municipal. En diciembre de 2018 el alcalde titular Vito Mendoza (MAS) fue enviado a la cárcel de Cantumarca por la venta de terrenos públicos a particulares. El Concejo eligió a Valeria Flores concejal del MAS, bajo la figura de "alcaldesa suplente", al poco tiempo los concejales se dieron cuenta que esa figura jurídica no existe.

Para corregir el error, deciden cambiar a Flores y poner a Benedicto Machaca como alcalde interino. ésta situación derivó a las salas judicial donde Flores activó una acción de amparo ante el Tribunal Constitucional Plurinacional que la restituyó en el cargo en febrero pasado pero hace dos semanas renunció al cargo generando otro vacío de ingobernabilidad.

Debido a ésto, la población se levantó y pidió la renuncia de todo el Concejo Municipal, compuesto por Valeria Flores, Carmen Gutiérrez, Benedicto Machaca (MAS); Mery Calle y Ricardo López (MOP), Margot Rocha (AQU) y Rafael Ibáñez (AS) quienes ante el fuerte bloqueo de caminos, presentaron renuncia el viernes pasado ante el Tribunal Departamental Electoral (TED) de Potosí.

Entre tanto, Uyuni se queda sin autoridades y el conflicto ingresó en cuarto intermedio hasta concretar la renuncia plena de todos los titulares. El objetivo es que los suplentes elijan al nuevo alcalde interino, hasta las elecciones municipales de febrero del próximo año.

Afectación turística. Producto de éste conflicto municipal, vVarios turistas que resultaron bloqueados desde el miércoles, fueron evacuados en buses hasta la noche del viernes, en medio de la protesta de los visitantes porque la medida de presión alteró su itinerario de viajes al tener conexiones aéreas en otros países.

La Secretaría de Turismo de la Gobernación reaccionó tarde ante la emergencia y motivó que delegaciones diplomáticas hagan gestiones ante el gobierno central.

Nuevo escenario de protesta. Por otro lado, Uyuni, será en los próximos días el escenario donde el departamento de Potosí en general, determine acciones de protestas por la explotación del Litio.

El presidente el Comité Cívico Potosinista (Comcipo), Marco Antonio Pumari, garantizó que el cabildo convocado para el domingo 22 de septiembre en el municipio de Uyuni se realizará tal como determinó una asamblea de instituciones cívicas. "Tenemos reuniones pendientes, en esta semana se van a reunir con provincias con los cuales vamos coordinar el trabajo que están desarrollando y en especial hablar sobre el cabildo departamental que si o si se va llevar adelante, sabemos bien de que el mismo Movimiento Al Socialismo (MAS) está haciendo dilatar esta problemática de Uyuni con el único fin de que no se lleve adelante el cabildo departamental", indicó.

El pedido de Comcipo es que el Gobierno abrogue el Decreto Supremo 3738 y asigne mayores regalías por la explotación del litio.

Pumari en medio de una multitudinaria marcha que se realizó el viernes, advirtió al Gobierno del MAS que si no hay atención a sus demandas no habrá elecciones presidenciales pacíficas. "Debemos erradicar ese miedo que nos ha sembrado el Gobierno, un Gobierno que está con un pie afuera de Palacio de gobierno y si Potosí va tener que darle su empujoncito para que se vaya lo va hacer, porque Potosí no olvida, Potosí con el MAS nunca más. Si Evo Morales quiere unas elecciones tranquilas atienda a Potosí caso contrario aténgase a las consecuencias", aseveró.

21 Meses

En medio de crisis municipal vive Uyuni desde el 2018

