Mesa descarta posible inhabilitación electoral

Antecedente. En 2015 el exgobernador del Beni, Ernesto Suárez quedó fuera de carrera. El candidato de CC considera que sería un absurdo si esto se repite.

Sábado, 14 de Septiembre, 2019

E l candidato a la presidencia por la alianza de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, aseguró ayer que sería un "despropósito" y un "sin sentido" que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) lo inhabilite del proceso electoral debido a que uno de sus candidatos difundió y comentó la encuesta elaborada por la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) y que fue invalidada por el Órgano Electoral.

Requisitos cumplidos. Mesa aseguró que la encuesta elaborada por la UMSA "cumple con todos los requisitos técnicos" y señaló que por su cabeza no pasa la posibilidad de ser inhabilitado. "Me parece un despropósito y un sin sentido. La encuesta fue realizada por la UMSA y Jubileo y cumplió los requisitos técnicos que se le pidió. Nosotros no vulneramos una Ley, no hicimos la encuesta, sería un absurdo", aseveró. Para el candidato de CC, si se llegara a inhabilitar su candidatura se pondría en riesgo "todo el proceso electoral". "No creemos que la locura haya llegado al TSE", agregó.

Pedido del MNR. El candidato a la presidencia por el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), Virginio Lema, pidió al TSE inhabilitar a Comunidad Ciudadana por haber comentado y difundido las encuestas realizadas por la UMSA, que fue catalogada como inválida por el Órgano Electoral.

"Llegó la hora de saber la verdad, ¿el Órgano Electoral es o no independiente? Los CC incumplieron la norma electoral, por lo que deben ser inhabilitados al igual que inhabilitaron a los Verdes en Beni. Si el Órgano Electoral es masista protegerá a Mesa, como lo hizo con Ortiz. (sic)", señaló Lema a través de su cuenta de Twitter.

Y es que fue José Manuel Ormachea, candidato a Diputado y vocero de Comunidad Ciudadana, quien publicó en sus redes sociales la encuesta elaborada por la UMSA

Polémico antecedente. Esto podría implicar una sanción de parte del TSE, sobre todo si se toma en cuenta los antecedentes del 2015. Ese año, tras una demanda presentada por una candidata a concejala de Riberalta contra Unidad Demócrata (UD), el TSE quitó la personería jurídica de UD en el Beni e inhabilitó a Ernesto Suárez de participar en las elecciones subnacionales debido a que un miembro de esa organización comentó una encuesta "partidaria".

“Tenemos la experiencia de Primero el Beni que bajaron a 228 candidatos por opinar unas encuestas”, bajo este argumento la candidata a la vicepresidencia, Shirley Franco y el candidato a diputado, Wilson Santamaría evitaron comentar los resultados de la encuesta de intención de voto de la UMSA.

