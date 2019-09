Respuesta al Ministro Romero

Líder cívico da la cara por jóvenes y le pide al gobierno que no provoque más violencia

Desafío. Luis Fernando Camacho asegura que está dispuesto a ir a la cárcel para defender la democracia. El gobierno lo acusa de provocar los ataques deliberadamente.

Sábado, 14 de Septiembre, 2019

Ref. Fotografia: Liberados. Más de 70 jóvenes pasaron la noche en celdas de la Felcc antes de quedar en libertad.

El presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, a través de una carta enviada al ministro de Gobierno Carlos Romero, expresó este viernes que está dispuesto a ser privado de libertad si es que su defensa del 21F, la Chiquitanía y los jóvenes, que atacaron las casas de campaña del oficialismo, amerita estar tras las rejas. Sin embargo, Camacho negó de manera enfática que sea el promotor o auspiciador de los actos vandálicos, registrados el jueves en la ciudad de Santa Cruz, donde varias personas resultaron heridas por los golpes que recibieron de parte de los jóvenes movilizados con banderas cruceñas y del 21F.

Respuesta y desafío. “No convoqué a los jóvenes a salir a las calles y no los auspicié, y aunque sé que no es el camino correcto, los entiendo y comparto su dolor e impotencia, por eso le pido (ministro Romero), si es a mí a quien realmente quiere ver tras las rejas, no lo haga utilizando a estos jóvenes que no se lo merecen. No soy un delincuente y usted lo sabe, pero tampoco soy un cobarde y si defender la libertad de estos jóvenes, la Chiquitanía y el voto del pueblo boliviano expresado en el referéndum del 21F tiene el costo de mi libertad, lo asumo con honor”, remarcó el líder cívico en su misiva.

Acusaciones del gobierno. Camacho contestaba así a una carta inicial enviada por el ministro de Gobierno, Carlos Romero, en la que le pide "deponer actitudes que inciten a la violencia".

En la misma sintonía, la presidenta del Senado, Adriana Salvatierra, también apuntó al líder cívico por los hechos sucedidos el jueves.

Salvatierra lamentó que en cada paro o convocatoria que emite el Comité Cívico derive en violencia que pone incluso en riesgo la vida de las personas y se agrede a mujeres, niños e incluso periodistas.

Salvatierra hizo alusión a otros hechos como los destrozos causados a los predios de Tribunal Departamental Electoral, el Servicio de Registro Civil, Impuestos Internos y Entel que ocurrieron en una anterior marcha por el 21F en diciembre pasado.

Asimismo, el presidente Evo Morales se refirió a los mismos hechos y también a los sucedidos en Chulumani, donde también fue atacada una casa de campaña del MAS. "Quiero que sepa la derecha, los llamados vendepatrias, los llamados privatizadores, que las elecciones no se ganan con bates, se ganan con votos; las elecciones no se ganan con violencia, se ganan con la conciencia del pueblo boliviano", manifestó Morales, en la entrega de una unidad educativa en Cochabamba.

Comité deslinda responsabilidades. Camacho consideró que lo registrado en la ciudad de Santa Cruz "fue una respuesta a una provocación evidente" del Movimiento Al Socialismo (MAS), que llamó ayer a sus militantes a tomar las rotondas del segundo anillo en el marco de una actividad política y luego dicho acto fue frustrado por la movilización de los jóvenes cruceños. "La juventud (reaccionó) molesta porque se siente impotente al ver que su democracia, aquella que recuperaron sus padres de manos de la dictadura, está en riesgo y que sus bosques y su futuro se queman, mientras el presidente (Evo) Morales y su partido, en una actitud de soberbia, extrema, no declaran desastre nacional", insistió.

Romero afirmó que se garantizará una investigación transparente en este caso y "serán sancionados no solo los autores materiales, (sino también) quienes promovieron esta actitud vandálica de grupos separatistas que atentan contra la democracia y quieren reavivar viejas posturas, que lo único que hacen es incitar al racismo y la violencia". La autoridad gubernamental consideró que el ataque fue premeditado y lamentó que el Comité Cívico de Santa Cruz se quiera deslindar de cualquier responsabilidad.

Entre tanto, por estos hechos aún se encuentran aprehendidas nueve personas y la Fiscalía anunció que serán imputadas por los delitos de instigación pública a delinquir; asociación delictuosa; robo agravado; allanamiento de domicilio y sus dependencias; lesiones graves y leves; y destrucción o deterioro de bienes del Estado y riqueza nacional.

Jorge Gonzáles Villagran, Luis Alejandro Giles, Evadir Jonathan Huaita Choque, Jonathan Copel Beltrán, Luis Ricardo Nogales Daza, Erick Leonardo Arroyo Ocampo, Miguel Ángel Mercado Flores, Álex Castedo Frías y Cristian Monasterio Castedo son los nueve detenidos en las celdas de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, que serán procesados por los destrozos realizados en dos casas de campañas del Movimiento Al Socialismo.

La noche del jueves pasaron más de 80 detenidos, cuya mayoría fue liberada. 14 de ellos eran menores de edad. A pesar de haber sido partícipes de las trifulcas, se determinó que sobre los nueve que quedaron recae la responsabilidad de los disturbios.

La Fiscalía de Santa Cruz adelantó que serán imputados por siete delitos. Durante la mañana, ayer hubo amagues de enfrentamientos entre los familiares de los detenidos y los agredidos que fungían como denunciantes.

Camacho: No soy delincuente pero tampoco soy un cobarde

Lamento que sus problemas personales conmigo, por mis denuncias sobre el Cnel. Medina y por exponer sus mentiras sobre su relación con él, relación aún no esclarecida por la justicia, nuble su juicio y no le permita desempeñar sus funciones con objetividad.

Lo que pasó ayer en la ciudad de Santa Cruz fue una respuesta a una provocación evidente de su partido político y una reacción de una juventud molesta, que se siente impotente al ver que su democracia, aquella que recuperaron sus padres de manos de la dictadura está en riesgo y que sus bosques y su futuro se queman, mientras el Presidente Morales y su partido en una actitud de soberbia extrema no declaran Dsastre Nacional.

En virtud de lo anterior, no considero que sea coherente convocarme a deponer toda actitud y manifestación que incite a la violencia pues todas nuestras manifestaciones han sido realizadas en el marco de la democracia.

Sé que la violencia no es el camino correcto y por eso he instado y lo sigo haciendo a toda la juventud a no responder a estas provocaciones, pero póngase en la posición de estos jóvenes, en nuestra posición, imagínese ver su democracia amenazada, su futuro en llamas y una posición cómplice del Gobierno Nacional, quien no respeta nuestro voto y ante la trágica situación de la Chiquitanía, pudiendo hacer mucho con la declaratoria de desastre nacional, no se atreve a reconocer su incapacidad y nos niegan el auxilio necesario No convoqué a los jóvenes a salir a las calles y no los auspicié, y aunque sé que no es el camino correcto, los entiendo y comparto su dolor e impotencia, por eso le pido (ministro Romero), si es a mí a quien realmente quiere ver tras las rejas, no lo haga utilizando a estos jóvenes que no se lo merecen. No soy un delincuente y usted lo sabe, pero tampoco soy un cobarde y si defender la libertad de estos jóvenes, la Chiquitanía y el voto del pueblo boliviano expresado en el referéndum del 21F tiene el costo de mi libertad, lo asumo con honor.

Romero: Deponer actitudes que inciten a la violencia

En atención a su nota de fecha 12 de septiembre del presente año, con referencia a la solicitud de garantías constitucionales, debo informarle que en el marco de Derecho que nuestro Estado ha garantizado y garantiza el ejercicio pleno de todos los derechos que a las y los bolivianos les asiste.

En ese sentido, estamos muy preocupados por los actos de violencia que han ocurrido en la jornada de hoy, en la ciudad de Santa Cruz, cuando grupos de vándalos han agredido a ciudadanos, varios de ellos a mujeres embarazadas, niños, personas con discapacidad que circunstancialmente se encontraban en las proximidades de las instalaciones de las sedes de campaña del Movimiento Al Socialismo, como también la destrucción, robo de equipos y mobiliario de las referidas instalaciones, la quema de la oficina de la Dirección Urbana del MAS-IPSP, el incendio de un vehículo particular y la agresión a efectivos de la Policía Boliviana, provocando varios heridos y el destrozo de un vehículo policial patrullero.

Lamentamos que estas personas incurran en comportamientos que atentan contra la paz social y la tranquilidad de las y los ciudadanos. Sin embargo, nos preocupa aún más que estos grupos son auspiciados por la institución que Usted preside.

Asimismo señalamos que el Sr. Rolando Cuéllar no pertenece a las filas del MAS-IPSP, pues fue expulsado y dado a conoce públicamente a través de las instancias que corresponden. Por tanto, ninguna acción o manifestación de esta persona podrá atribuirse al partido de Gobierno. Por otra parte, tampoco representa a ninguna organización social vinculada a la gestión gubernamental.

Estamos absolutamente convencidos que la lucha política deberá librarse en el campo político bajo que la democracia así lo establece. No compartimos manifestaciones de violencia que afecten la seguridad e integridad de la ciudadanía. Convoco a deponer cualquier actitud que inciten a la violencia.