Costas no cambiará 'ni un milímetro' de la Ley de Pausa Ambiental

La norma departamental fue promulgada en el marco de los incendios que a 40 días no han logrado ser sofocados.

Viernes, 13 de Septiembre, 2019

Ref. Fotografia: Rubén Costas y su equipo de trabajo. Foto: Gobernación de Santa Cruz

El Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz no modificará "ni un milímetro" la ley Departamental de Pausa Ambiental y defenderá la norma si es demandada de inconstitucional. El gobernador Rub{en Costas acusó al MAS de ser un especialista en la provocación y la generación de violencia.



La autoridad departamental en una rueda de prensa, después que la Federación Única de Trabajadores Campesinos, Indígenas y Originarios de la Gran Chiquitanía resolvió suspender su marcha, manifestó que la pausa ambiental es un acto de "responsabilidad, necesidad y urgencia".



"No vamos a retroceder ni un milímetro en esta decisión", sentenció Costas, al anticipar que si la organización campesina demanda la norma ante el Tribunal Constitucional Plurinacional asumirán defensa legal sobre su contenido, porque solo pretende preservar y conservar el patrimonio natural de la región chiquitana.



La norma departamental fue promulgada en el marco de los incendios que a 40 días no han logrado ser sofocados, más de 2 millones de hectáreas se han quemado, la mayor proporción se encuentra en el departamento de Santa Cruz, por esta razón manifestó la autoridad que no cambiarán la norma.



Asimismo, acusó al Movimiento al Socialismo de intentar generar violencia de manera permanente. "El MAS es un especialista en la provocación para la generación de la violencia, eso ha sucedido de forma permanente".



En la víspera, en la ciudad de Santa Cruz una concentración política del MAS, en el marco de la campaña electoral, derivó en enfrentamientos luego que grupos vinculados presuntamente a la Unión Juvenil Cruceñista y al 21F atacaron las casas de campaña del oficialismo.



Costas insistió que el "único beneficiado con la generación de violencia es el Gobierno, porque quiere cambiar la agenda pública de la indignación nacional ante la negativa de la declaratoria de desastre nacional".



Manifestó que la Gobernación está dispuesta al diálogo, pero para explicar la norma./ANF