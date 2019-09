El MAS desconoce quién organiza marcha campesina a Santa Cruz

El jueves, al menos un millar de personas salieron desde Pailón en una marcha hacia la capital cruceña para exigir a la Gobernación la abrogación de la Ley de Pausa Ambiental.

Viernes, 13 de Septiembre, 2019

Ref. Fotografia: La presidenta del Senado, Adriana Salvatierra. Foto: La Época

La presidenta del Senado y militante del Movimiento al Socialismo (MAS), Adriana Salvatierra, aseguró este viernes que el oficialismo desconoce quiénes están organizando la marcha campesina que tiene el propósito de llegar hoy a Santa Cruz para cercar a la gobernación por la declaratoria de pausa ambiental.

"Nosotros no sabemos quiénes están organizando esta movilización, tenemos entendido que los medios de comunicación y diferentes personas han atribuido al Movimiento al Socialismo, pero esto no responde a ningún sector movilizado de las organizaciones que forman parte de la Coordinadora Departamental por el Cambio, no forma parte del Movimiento al Socialismo", apuntó en entrevista con Bolivisión.

El jueves, al menos un millar de personas salieron desde Pailón en una marcha hacia la ciudad de Santa Cruz para exigir a la Gobernación la abrogación de Ley 181 de Pausa Ambiental, ya que no participaron de la elaboración.

La marcha fue convocada por la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos, Indígenas y Originarios (Fsutc) de la Gran Chiquitania y tiene previsto llegar a Santa Cruz esta mañana.

El presidente del Comité Pro Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, envío cartas al Ministerio de Gobierno, al Comando Departamental de la Policía y al Ministerio Público para que intervengan e impidan el ingreso de la marcha de campesinos para evitar actos de violencia, ya que se hicieron amenazas públicas.

"Por información que nos han hecho llegar tenemos conocimiento que dichas personas vienen con palos y machetes y la plena intención de causar zozobra y confrontación entre los bolivianos", señala parte de la carta de Camacho.

Salvatierra dijo que la pausa ambiental debe ser concertada con todos los sectores, tanto por los que promueven la protección al medio ambiente como con los productores, para lograr una agenda coordinada./ANF