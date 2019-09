Contradice al Viceministro

Gobernador niega proceso a un policía

Oruro. 'Es un invento para desprestigiar a mi persona', aseveró la autoridad. El viceministro había ordenado una sanción.

Viernes, 13 de Septiembre, 2019

Ref. Fotografia: Posición. El gobernador de Oruro, Hugo Vásquez cree que lo quieren desprestigiar.

El gobernador de Oruro, Víctor Hugo Vásquez, contradijo lo dicho por el viceministro de Régimen Interior, José Luis Quiroga, y negó que haya algún proceso en contra del policía que lo filmó en estado de ebriedad.

"Que sepa no existe tal proceso al policía, es un invento para poder desprestigiar a mi persona", aseveró la autoridad en contacto con Radio Fides.

'No me preocupan las amenazas'. Vásquez, además, señaló que no está preocupado por el anuncio de legisladores de oposición de procesarlo por el delito de uso indebido de bienes del Estado.

"Ellos están en su derecho, nosotros también en nuestro derecho de poder presentar lo que corresponda", acotó.

Los hechos. En pasados días, por las redes sociales, circuló un video en el que se muestra al gobernador del departamento de Oruro, Víctor Hugo Vásquez, ingresar, acompañado de un policía, a una oficina de la Dirección Departamental de Tránsito de Tarija, en aparente estado de ebriedad. El hecho habría ocurrido el pasado 24 de agosto.

Producto del hecho, el viceministro de Régimen Interior, José Luis Quiroga, afirmó que corresponde una sanción disciplinaria contra el efectivo policial que filmó al gobernador de Oruro.

Lo que dijo el Viceministro. Según la declaración de Quiroga, existirían normas policiales que prohíben a los uniformados hacer públicos videos del trabajo que realizan. Dijo que sin importar de que persona se trate, los policías no pueden grabar a los detenidos y publicar sus videos; además cuestionó el motivo para hacer pública la grabación.

"En ese caso es un mal actuar al hacer publica alguna grabación. Sea quien sea la persona que se hubiese estado conduciendo no de acuerdo a las normas de tránsito, puede ser remitido o darle la infracción que corresponda, pero luego el que se haya grabado, tiene otro tipo de trasfondo", afirmó.

24 de agosto

ocurrieron los hechos en la ciudad de Tarija.

Un funcionario no puede publicar una filmación

El viceministro Quiroga explicó hace unos días que “ameritaría una sanción porque la normativa policial no permite que un funcionario pueda publicar una filmación propia de su trabajo”.

Ya en esa ocasión, Vásquez salió al frente y aunque no negó que se encontraba en estado de ebriedad, rechazó el haber consumido bebidas alcohólicas en el vehículo oficial de la Gobernación. También negó haber estado manejando un vehículo en estado de ebriedad.

