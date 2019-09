En la Chiquitania

Solón estima que hay más de 200 millones de animales calcinados

Jueves, 12 de Septiembre, 2019

Ref. Fotografia: Foto: Captura

El activista Pablo Solón aseguró este jueves en el programa AM de radio Fides que se estima que hay más de 200 millones de animales afectados por los incendios en la Chuquitania que no puede ser controlado a pensar de los esfuerzos del Gobierno central.

Solón aclaró que en su estimación solo se está tomando en cuenta a los animales vertebrados. “200 millones de animales vertebrados y no estoy hablando de los invertebrado, hablamos de mariposas, gusanos y otro, estamos hablando de anfibios, reptiles, aves y mamíferos”, indicó.

“Hablar de 2 millones de hectáreas quemadas es hablar de por lo menos 200 millones de animales vertebrados afectados por estos fuegos”, acotó.

En su criterio, el Gobierno no quiere declarar desastre nacional para no reconocer “su desastre, para no demostrar una debilidad muy grave antes de las elecciones, por razones electorales”, pero la naturaleza está sufriendo un grave desastre. /Radio Fides

Video: Radio Fides