Resolución de la Asamblea de la Cruceñidad por los incendios

Silencio institucional ante pedido de suspender los festejos de septiembre

Preocupación. Hoy habrá reunión de directorio para definir la fecha del Cabildo.

Jueves, 12 de Septiembre, 2019

Sin respuesta. Así quedó el pedido de la Asamblea de la Cruceñidad a las autoridades locales para suspender las actividades y festejos de septiembre por la efemérides del departamento.

Tanto el Gobierno Departamental como el Gobierno Municipal cruceño evitaron referirse al tema que el Comité Cívico calificó de incorrecto, festejar en medio de una situación lamentable por los incendios que azotan la Chiquitanía desde hace varias semanas.

A la Alcaldía y la Gobernación se suman los representantes de la tradicional Feria Expocruz, quienes también fueron objetados por varios oradores en la Asamblea de la Cruceñidad, quienes exhortaron a que dicha muestra ferial no abra sus puertas en este año como lo hace en cada mes de septiembre.

Posición. El presidente del Comité Pro Santa Cruz, Luis Fernando Cuéllar, remarcó que el planteamiento de suspensión de festejos por el 24 de septiembre emergió desde los mismos sectores sociales, jóvenes y de activistas. "El pedido de suspensión no viene de mi, no fui el único que lo solicitó, eso venía siendo un pedido de la misma juventud. Creo que un acto sí se puede dar, pero la celebración y la fiesta por cuestión del 24 de septiembre no podemos hacerlo, por respeto al dolor, no podemos estar bailando, festejando cuando tenemos dolor de nuestra propia gente", reiteró el líder cívico.

Críticas. Desde el Movimiento Al Socialismo (MAS) las críticas hacia la institución cívica no se hicieron esperar.

Adolfo León, representante del sector Campesino afín al MAS, minimizó la resolución de la Asamblea de la Cruceñidad. Dijo que a su parecer el Comité, se ha convertido en un Comité político.

A él se sumó el presidente de la Asociación de Municipios de Santa Cruz (Amdecruz), Rodolfo Vallejos, quien considera que las acciones y determinaciones de la institución cívica, forma parte de una estrategia para desestabilizar la programación de las elecciones generales del próximo mes de octubre. "Van a fracasar, su cabildo o paros cívicos que realicen va a ser entre ellos, entre su propia gente, porque la población no apoya eso", dijo por su parte Lucio Vedia, dirigente urbano del MAS en Santa Cruz.

Defensa. En tanto, el líder cívico, Luis Fernando Camacho, confirmó que en esta jornada se reunirá el Directorio del Comité para analizar y definir la fecha para el Cabildo, donde se prevé tomar las acciones a seguir en defensa de la democracia, el 21F, contra la reelección de Evo Morales y medidas para asumir por los incendios forestales en la Chiquitanía.

El diputado Luis Felipe Dorado, destacó la resolución de la Asamblea de la Cruceñidad. "El pueblo de Santa Cruz tomará su propia determinación ante el riesgo de que se extermine la flora y fauna. Si nosotros los cruceños estamos a punto de quemarnos, no vamos a esperar que el Gobierno de Evo Morales determine recién Desastre Nacional. Vamos a hacer lo que corresponda para defendernos y poder acabar con estos incendios", dijo.

En tanto, los candidatos a la presidencia por Comunidad Ciudadana (CC) y Bolivia Dice No, Carlos Mesa y Óscar Ortiz, respectivamente, reiteraron su exigencia para que el Gobierno declare desastre nacional por los incendios.

