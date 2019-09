Chiquitania

Brigadistas franceses: 'Nuestras cuadrillas están teniendo éxito'

El coronel Rodolphe Avenel informó que dos incendios de magnitud en Monte Verde y Tierra Hermosa fueron controlados.

Miércoles, 11 de Septiembre, 2019

El coronel Rodolphe Avenel, jefe de la misión de bomberos franceses que llegó a San Ignacio de Velasco, destacó que la estrecha coordinación con los militares, bomberos y voluntarios bolivianos permitió eliminar dos incendios de magnitud en Monte Verde y Tierra Hermosa.

"Nuestro éxito conjunto depende mucho del viento y de las condiciones climatológicas inestables. Esas ráfagas llegan a influenciar mucho en la propagación rápida del fuego, pero aún así nuestras cuadrillas de los dos países están teniendo éxito", afirmó.

"El fuego no tiene idioma y el hecho que unos hablen francés y otros castellano no es una barrera en el trabajo contra los incendios. El idioma no impide hacer una buena labor porque al margen estamos haciendo un buen trabajo en favor de las comunidades y la gente de esta región", añadió el coronel Avenel.

Destacó el profesionalismo del personal boliviano y francés ya que se cuenta "con especialistas en ambos lados que saben lo que hacen, como trabajar a la par por un bien común".

"Nos sorprende sobre todo su conocimiento del terreno porque nosotros aplicamos nuestras técnicas y sin la ayuda de ellos sería imposible entrar a las comunidades. Tampoco podríamos orientarnos de no ser por los bolivianos expertos. Son momentos de aprendizaje mutuo y, con la coordinación y voluntad de todos hay buenos resultados", señaló.

Los 38 bomberos militares franceses y los cuatro técnicos, están coordinando de manera constante con el Ejército. Mientras hacen el reconocimiento en Tierra Firme y Tierra Hermosa, además de las regiones que están cerca del parque Noel Kemp Mercado y en las comunidades Campamento y Colorado, de manera paralela luchan contra los incendios.

El coronel Rodolphe Avenel contó con el apoyo de la traductora Chlóe Rabiet para la entrevista concedida a los medios estatales./ABI