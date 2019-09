COB plantea que médicos trabajen 8 horas

En respuesta, los galenos califican de 'defensor de masistas' a la organización.

Miércoles, 11 de Septiembre, 2019

Ref. Fotografia: Médicos del sector público en el Hospital de Clínicas. Foto: ANF

El secretario de organización de la Central Obrera Boliviana (COB), Nicanor Baltazar, sugirió que los médicos del sector público, que buscan ingresar a la Ley General del Trabajo, trabajen ocho horas y no solo seis como en la actualidad.

"Si quieren entrar a la Ley de Trabajo tienen que trabajar ocho horas diarias, como todos y no tener consultorios privados. Hay que ser claros, ellos trabajan solo seis horas en los hospitales públicos y luego se van a atender en sus clínicas privadas, donde ganan bien, después reclaman que no ganan suficiente, pero esa es la realidad. No tienen moral para exigir eso", manifestó.

Asimismo, lamentó que los médicos hayan declarado un paro de 20 días como una nueva estrategia de sus medidas de presión para hacer creer que no están incumpliendo el fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que prohibió los paros indefinidos para el sector de la salud.

Los profesionales en salud están movilizados desde el pasado 19 de agosto, mientras el dirigente de la COB pidió al Ministerio de Trabajo que no se pague sus salarios a los médicos que acatan la medida de presión.

El delegado del Sindicato de Ramas Médicas de Salud Pública (Sirmes) La Paz, Víctor López, consideró que el ente matriz de los trabajadores sólo defiende los intereses del Gobierno.

"Ya no hay COB, la Central Obrera (se convirtió en un organismo) dependiente del Gobierno, en defensor de los masistas y nada más. La COB (...) desconoce totalmente las leyes y los derechos laborales porque se ha dedicado solo a defender al MAS y no a los trabajadores", aseveró.

López recordó que el Decreto Supremo 9357, aprobado hace 45 años por el gobierno del expresidente Alfredo Ovando, avala las seis horas diarias de trabajo de los médicos, tanto de la seguridad social y el sistema público.

"La Organización Internacional de Trabajo, donde Bolivia es miembro, establece que los médicos de la seguridad social y los del público reciban el mismo trato, tanto en remuneración y horas de trabajo, (entonces) si ellos trabajan seis horas, nosotros también. No por trabajar menos horas, no tenemos derecho a ingresar a la Ley de Trabajo", sostuvo.

Acotó que, si el Gobierno no responde a su demanda sobre la inclusión a la Ley General de Trabajo, se activará en los próximos días una huelga masiva del sector público./ANF