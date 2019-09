Candidatos presidenciales

Mesa y Ortiz vuelven a exigir al Gobierno que se declare desastre nacional por los incendios en la Chiquitania

Miércoles, 11 de Septiembre, 2019

Ref. Fotografia: Los candidatos a la presidencia por CC y Bolivia Dice No, Carlos Mesa y Óscar Ortiz. Foto: Oxígeno

Los candidatos a la presidencia por Comunidad Ciudadana (CC) y Bolivia Dice No, Carlos Mesa y Óscar Ortiz, respectivamente, reiteraron hoy su exigencia para que el Gobierno declare desastre nacional por los incendios que afectan a la Chiquitanía.

Por separado, ambos postulantes a la presidencia coincidieron en señalar que el Estado no tiene la capacidad de combatir los incendios por cuenta propia y en responsabilizar al presidente Evo Morales por los desastres que afectan a esa región de Santa Cruz.

Tanto para Mesa como para Ortiz, la causa principal del incendio es la aprobación de la Ley 741 y del Decreto Supremo 3973, que permite el desmonte y la quema “controlada” de bosques para las actividades agropecuarias en tierras privadas y comunitarias en Santa Cruz y Beni.

“Señor Evo Morales, ha pasado 45 días desde que la Chiquitanía está incendiándose por culpa de una decisión suya de aprobar una ley que permite el chaqueo en esa área. ¿Cuánto tiempo más tiene que sufrir Santa Cruz?, ¿cuánto tiempo más tiene que seguir destruyéndose el bosque chiquitano? Le exijo que declare desastre natural”, señaló Mesa a través de un video publicado en sus redes sociales.

Por su parte, Ortiz, a tiempo de hacer el mismo pedido, señaló que la negativa del Gobierno de declarar desastre natural es debido a que “no quiere reconocer su incapacidad” y responsabilidad en el hecho.

“El Gobierno se niega a declarar desastre nacional por no reconocer su incapacidad, por no quedar en evidencia que con una política equivoca de promoción de asentamientos en áreas forestales han provocado el descontrol de los incendios”, aseguró el candidato de Bolivia Dice No.

Ayer, el vicepresidente del Estado, Álvaro García Linera, señaló que el Gobierno ya solicitó ayuda internacional “a todos los países del mundo”, hecho que, a su criterio, es lo mismo que declarar desastre natural.

Según informes oficiales, el fuego en la Chiquitania ya arrasó más de 713.137 hectáreas de bosque y 1.005.851 hectáreas de pastizales y otras formaciones vegetales. /Oxígeno