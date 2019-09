Mujer relata el drama que vive por denunciar a Urquizu

Ayer, la Fiscalía rechazó la denuncia por acoso sexual contra el gobernador de Chuquisaca por falta de 'elementos probatorios suficientes'.

Martes, 10 de Septiembre, 2019

Ref. Fotografia: La mujer que denunció al gobernador Esteban Urquizu. Foto: Correo del Sur

Maria C., la mujer que denunció al gobernador de Chiquisaca, Esteban Urquizu, por acoso sexual después de que se virilizara un video en el que se ve a la autoridad 'manosearla' en una fiesta, ofreció una conferencia de prensa para expresar su indignación por la decisión de la Fiscalía de no admitir el caso y darlo por cerrado.

La mujer, en ese sentido, señaló que no quería salir en los medios de comunicación por su protección personal y la de su familia; no obstante, aseguró que decidió contar el drama que vive ante la que considera una decisión injusta de parte del Ministerio Público.

"Realmente indignada con el fallo que ha dado el fiscal. La justicia es para la gente que tiene dinero, realmente está es la justicia que tenemos", señaló entre lágrimas.

Denunció que desde que se hizo viral el video y decidió denunciar a Urquizu ha sufrido amenazas y persecución y denunció que también se amenazó a su familia.

"No saben la presión que he tenido, todavía aún sigo sufriendo esa presión, tanto políticamente y a mi familia y realmente me molesta, me indigna que la justicia obre de esa manera. He sufrido persecución, amadrentamientos, hasta con mi hijo se han metido", manifestó.

Contó que, incluso, ha sido acosada en su puesto de trabajo - señaló que es ambulante- y que hasta intentarlo sobornarla para que no siga con el proceso.

Contó que le ofrecieron puestos en un mercado para olvidar el hecho, pero aseveró que "la dignidad de la mujer no se copra con dinero ni con un puesto en el mercado".

Lamentó, además que el Estado apruebe toda clase de leyes para proteger a la mujer, pero las mismas no se cumplen.

"A mí me molesta, ni con la prueba del video han hecho nada porque dicen que está entrecortado. Han ido a declarar los funcionarios del Gobernador y a ellos sí les creen, a mis testigos no. Me indigna que la justicia obre de esa manera", criticó.

Ayer se supo que la Fiscalía rechazó la denuncia contra el Gobernador de Chuquisaca por falta de "elementos probatorios suficientes".

El hecho sucedió el pasado 13 de junio. A través de las redes sociales, se viralizó un video en el que se ve a Urquizu 'manosear' a una mujer en lo que parece ser una fiesta. Ante ello, Urquizu salió a pedir disculpas, aunque señaló ser víctima de la guerra sucia.

"Primero se da una guerra sucia, sabemos bien las causas y los motivos, ya estamos en campaña de las elecciones generales. Hoy fácilmente pueden denigrar a personas, en las redes sociales acusan falsamente (...) Queremos pedirle mil disculpas por la situación que difunden para denigrar familias", aseveró.

Urquizu, además, pidió disculpas a su familia y a todas las "hermanas" de los sectores sociales que se hayan podido sentir ofendidas al ver el mencionado video. "Soy hombre, soy esposo, tengo mi esposa, tengo hijas. Primero mil disculpas a mi familia, disculparme a todas las hermanas a nivel de sectores sociales que tal vez se sienten ofendidas", señaló./Oxígeno