Encuesta de ASFI

Santa Cruz lidera de lista de créditos con 40% y La Paz, la de depósitos con 49%

Martes, 10 de Septiembre, 2019

Ref. Fotografia: Fachada de ASFI. Foto: Economy

Según la encuesta de indicadores financieros de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), de enero al 31 de agosto el departamento de Santa Cruz lidera la lista de créditos bancarios con el 40,7 por ciento y La Paz la de depósitos con el 49,1 por ciento.

Los cuadros presentados por la ASFI detallan que en Santa Cruz se dieron prestamos por 10.699 millones de dólares; La Paz, $us 6.476 millones; Cochabamba, $us 4.761 millones; Chuquisaca, $us 1.119 millones; Tarija, $us 1.062 millones; Oruro, 724 millones; Potosí, $us 690 millones; Beni, $us 591 millones y Pando, $us 163 millones.

Entre tanto, La Paz concentra el mayor número de depósitos con 12.920 millones de dólares; Santa Cruz, $us 8.420 millones; Cochabamba, $us 2.856 millones; Tarija, $us 540 millones; Potosí, $us 476 millones; Chuquisaca, $us 474 millones; Oruro, $us 426 millones; Beni, $us 164 millones y Pando, $us 55 millones.

La directora ejecutiva de la ASFI, Ivette Espinoza, detalló que los depósitos del 2005 a agosto del presente año incrementaron en 6,2 veces, de estos el 46,8 por ciento son los depósitos plazo fijo y las cajas de ahorro el 32 por ciento.

"La participación en los que hace a los crédito, vemos que el microcrédito representa casi un 30 por ciento, en lo que es el crédito a las PYMEs, un 26 por ciento, lo que es el crédito a vivienda está en el 13 por ciento y lo que hace al crédito empresarial estaría representando el 21 por ciento", acotó.