Ministerio de Trabajo confirma que habrá descuentos para los médicos que acatan el paro indefinido

Los médicoa mantienen un paro indefinido desde el 19 de agosto. El Ministerio considera que la medida es ilegal.

Martes, 10 de Septiembre, 2019

Ref. Fotografia: El ministro de Trabajo, Milton Gómez. Foto: Bolivia en tus manos

El ministro de Trabajo, Milton Gómez, ratificó ayer los descuentos a los médicos que acatan el paro indefinido desde el 19 de agosto.

“Yo tengo el criterio y lo he dicho públicamente: día no trabajado, día no pagado, porque ¿quién puede cobrar sin trabajar? Se cobra cuando se trabaja, por eso el Ministerio de Trabajo ha declarado esta huelga como ilegal”, dijo.

El Colegio Médico de Bolivia acata un paro indefinido en demanda de la incorporación de ese sector a la Ley General del Trabajo, mejores condiciones para la implementación del Sistema Único de Salud (SUS), la institucionalización de cargos a través de convocatorias públicas y la abrogación de la Ley de Prioridad de la Caja Nacional de Salud (CNS), entre otros puntos.

Gómez consideró que los galenos del país debieron levantar el paro indefinido para asistir al diálogo con el Ministerio de Salud, ya que su medida atenta contra la salud de la población.

Además, recordó a los médicos el juramento hipocrático que realizaron para ejercer su profesión, que es cuidar la salud de la población y no atentar contra un derecho establecido en la Constitución Política del Estado (CPE).

No obstante, el fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) establece que no habrá descuentos por las medidas de presión de los galenos, siempre y cuando éste no sea indefinido.

En su fallo, el TCP señala que resolvió no aceptar la solicitud “de instaurar los procesos internos de desvinculación de funcionarios del sector médico en los diferentes niveles, descuentos salariales y remisión de antecedentes al Ministerio Público por incumplimiento de deberes y atentado contra los servicios públicos”. /Oxígeno