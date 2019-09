Amnistía Internacional hace un llamado a Evo por Decreto de quemas

El Organismo Internacional pide no aplicar la norma

Martes, 10 de Septiembre, 2019

Amnistía Internacional pidió al gobierno del presidente Evo Morales suspender el decreto 3973 que autorizó "quemas controladas".

La organización mundial de Derechos Humanos, pidió al presidente Evo Morales suspender la aplicación de la norma y certezas de que no hay una relación directa entre el incendio en la Chiquitanía y la normativa.

Pronunciamiento internacional. "Ante la ausencia de determinación sobre las causas de los incendios en la Chiquitanía, requerimos al Estado de Bolivia que suspenda la aplicación del Decreto No. 3973 hasta que se obtenga certeza de que aquél no ha contribuido a la generación de los incendios", se lee en parte de la Carta Abierta dirigida por la organización al presidente Evo Morales.

Tras las declaraciones del ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, quien señaló que "el incendio es casi hijo natural de la agricultura", señala Amnistía, "Nos permitimos pedirle información sobre la posible relación entre el Decreto Supremo No. 3973 del 10 de Julio de 2019 y los incendios, ya que mediante el mismo “se autoriza el desmonte para actividades agropecuarias en tierras privadas y comunitarias […] [y] se permite las quemas controladas de acuerdo a reglamentación vigente […]” en los departamentos de Santa Cruz y Beni, mismos que han sido afectados por estos sucesos", dice la carta enviada al Gobierno boliviano.

Obligación de investigación. Asimismo, le dice al Estado boliviano que tiene la obligación de investigar las causas de los incendios, y en caso que corresponda, identificar y sancionar a los responsables en pleno respeto de la ley y el derecho internacional de los derechos humanos.

También expresan preocupación porque la Policía detuvo a tres personas presuntamente implicadas en los incendios las cuales, que tras su liberación mediante orden judicial, denunciaron "haber sido sujetas a malos tratos".

Ante tales hechos, la organización recuerda al Estado su obligación de garantizar la libertad e integridad personales y el debido proceso en el marco de cualquier investigación.

Agrega que el Estado debe también proporcionar información completa sobre la crisis y sus efectos, así como consultar y dar participación a las personas y comunidades afectadas en las decisiones que impacten sus vidas.

Preocupación. Los políticos del país, también hicieron eco de la posición de abrogar el Decreto Supremo y a la vez de declarar Desaste Nacional, ante los incendios que azotan a la Chiquitania.

El candidato presidencial de Bolivia Dice No, Oscar Ortiz, dijo que es inconcebible que el gobierno no declare desastre nacional cuando ya se perdieron dos millones de hectáreas. "Si el gobierno puede controlar los incendios, ¿Por qué no los controla? Y si no los puede controlar que declare desastre nacional, porque se sigue perdiendo un patrimonio nacional, corremos el riesgo de perder otro millón de hectáreas", sostuvo.

En el mismo sentido se expresó Gustavo Pedraza, candidato a vicepresidente por Comunidad Ciudadana (CC) que postula a Carlos Mesa para presidente.

Ultimátum de Roboré. Con una posición similar, se suma el municipio de Roboré, que mediante un cabildo dio un ultimátum al Gobierno de Evo Morales.

El presidente del Comité pro Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, señaló en el encuentro en la Perla del Oriente, se determinó dar un plazo hasta hoy para decretar desastre nacional, caso contrario la Asamblea de la Cruceñidad a realizarse al finalizar ésta jornada determinará las acciones a seguir.

El presidente del Gobierno Moral de los cruceños acusó directamente a evo morales por este desastre, "es su culpa, su responsabilidad, sus políticas de tierra, sus asentamientos y sus normas causaron esta tragedia y encima quiere mostrar que tiene la capacidad de solucionar este desastre. no sea hipócrita, todos sabemos que no tiene la capacidad de combatir estos incendios", cuestionó.

La Asamblea de la Cruceñidad se llevará adelante hoy en las instalaciones del mismo Comité Cívico.

Buscan reunión. En tanto, el presidente Evo Morales convocó a empresarios, al sector agropecuario e interculturales a una reunión para el lunes 16 de septiembre con el objetivo de elaborar un plan post-incendio.

"Estoy convocando a los dirigentes interculturales, del movimiento campesino, de los pequeños productores, empresarios, ganaderos, agropecuarios afectados por el incendio. Primero, con los trabajadores del agro debatir cómo vamos a prepararnos para el post-incendio y la siguiente semana, vamos a convocar a las autoridades sean alcaldes, gobierno departamental, concejales, asambleístas", aseguró.

