Desarticulan red que transportaba droga a España

Un policía y ocho trabajadores de empresas de transportes fueron aprehendidos en el aeropuerto de Viru Viru.

Lunes, 9 de Septiembre, 2019

Ref. Fotografia: Los sujetos fueron detenidos en Santa Cruz. Foto: Ministerio de Gobierno

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, informó este lunes que en un operativo coordinado entre la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) y la Policía de España se aprehendió a un policía y a ocho trabajadores de empresas de transportes en el aeropuerto de Viru Viru, Santa Cruz, por tráfico de drogas a Europa.

"De las nueve personas detenidas ocho son civiles, vinculados a una empresa de transportes y a una empresa internacional de transporte aéreo, y un funcionario policial que debería haber controlado con el can correspondiente todos los equipajes a ese vuelo internacional", informó Romero.

El hecho se detectó el 27 de abril de este año. Aquel día la Policía de España secuestró cuatro maletas con 47 Kg de droga en el aeropuerto de Madrid que provenían del aeropuerto de Viru Viru, Bolivia.

Desde ese momento, policías de ambos países indagaron el origen de la droga y las personas que estarían involucradas.

Romero dijo que las investigaciones dieron cuenta de que los controles en el aeropuerto de Viru Viru habían sido vulnerados. Los ocho civiles detenidos son parte de empresas de transportes que presuntamente facilitaban el ingreso de maletas evadiendo todos los controles obligatorios.

La autoridad detalló que los equipajes ingresaron al aeropuerto boliviano con datos falsos, sin pasar por rayos X ni por control policial y fue recibida en Madrid también con datos falsos.

En Bolivia, 12 personas son investigadas. Los estibadores de una empresa de transporte: Marco Antonio H., Bismark M. B., José Ricardo R. Z., Reni Richard S. N., Daniel M. N. y Alejandro Q. B.; funcionarios de una línea aérea de transporte internacional: José Fabio G. H., Pablo Javier C. M., Alfonso L. C. y Benildo P. C.; el policía Félix P. P. y Henry J. C., un exfuncionario de una línea aérea nacional. Nueve están detenidos.

"Otras personas que están investigadas serán detenidas en España. Las personas que han intervenido en Bolivia, una de ellas (Henry J. C.) tiene antecedentes porque se presumía su vinculación a un caso de intento frustrado de traslado de drogas en Viru Viru, en el mes de marzo de la presente gestión", manifestó el ministro.

Mencionó que en España también hay un grupo de personas que fueron detenidas, aunque no dio mayores detalles.

Por su parte, el Comandante de la Policía, general Yuri Calderón, refirió que detectaron la implicancia de estas personas gracias a la revisión de las cámaras de vigilancia donde se puede observar como dos supuestos pasajeros dejan cuatro maletas y éstas son desviadas directamente a los contenedores sin pasar los controles obligatorios.

El caso sigue en investigación.