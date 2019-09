Temperatura y vientos

73% de Santa Cruz se encuentra en riesgo extremo de incendios forestales

Lunes, 9 de Septiembre, 2019

Ref. Fotografia: El director del COED, Enrique Bruno. Foto: Gobernación de Santa Cruz

Debido a las fuertes temperaturas y el viento que se registran en el departamento de Santa Cruz, la Gobernación declaró riesgo extremo en incendios forestales, se detectó al menos 179 focos de calor activos, según un reporte de radio Fides Santa Cruz.

El director del Centro de Operaciones de Emergencia Departamental (COE) de Santa Cruz, Enrique Bruno, detalló que por lo menos más de 40 incendios fueron reactivados en la zona de la Chiquitania donde se pide la máxima precaución a los bomberos que combaten las llamas.

“Uno de los picos más altos que hemos tenido en esta última temporada de riesgo extremo para provocación de incendios, el 73 por ciento del departamento se encuentra en alto riesgo para incendios forestales, la humedad, igual que el pronóstico de ayer y de mañana va continuar siendo menor al 40 por ciento y vamos a tener altas temperaturas hasta 40 grados y vientos entre 60 a 90 kilómetros por hora”, sostuvo.

El alcalde de San Ignacio de Velasco, Moisés Salces, uno de los municipios más afectados por los incendios forestales, denunció que la pausa ambiental no se cumple en la Chuquitania y cree que con la salida de Cliver Rocha, ex ejecutivo de la ABT, no se tapará el desastre que ya se generó en el boque seco Chiquitano.

“Yo no sé qué es lo que está pasando, pero la verdad que hay una desesperación nuestra, la ayuda internacional está llegando, se debería declara declarar en desastre por los desastres que estamos teniendo”, sostuvo. /Radio Fides