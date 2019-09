Bajo la mirada de la sociedad

Trabajadoras sexuales continúan luchando por sus derechos y seguridad laboral

En Bolivia no existen leyes que regulen este oficio, mismo que aún no está reconocido ni normado, dejándolas expuestas a desigualdades, violencia y discriminación.

Lunes, 9 de Septiembre, 2019

Ref. Fotografia: Las trabajadoras sexuales realizan este oficio sin obligación de ningún tipo.

Uno de los oficios que todavía está estigmatizado e incluso, algunas veces considerado también como tabú, es el que realizan las trabajadoras sexuales o “nocturnas”. Cuya labor es fruto de voluntad y decisión propia, sin embargo, ciertas acciones de la sociedad afectan su diario vivir. En vista de eso y para darles voz, surgen organizaciones sin fines de lucro como una manera de velar y luchar por sus derechos, además de otras instituciones que colaboran con sus necesidades básicas como la salud.

De prostitutas a trabajadoras sexuales. En el manifiesto de la Red de Trabajadoras Sexuales de Latinoamérica y el Caribe (RedTraSex), en el que Bolivia es integrante, y promovido por la organización nacional de activistas por la emancipación de la mujer (ONAEM) se explica que al igual que los obreros y demás asalariados, su dignificación comienza cuando tienen mas conciencia de su situación laboral. Los nombres y la connotación de “prostituta” o como lo llamen en cualquier país, han sido impuestas por el patriarcado y por el ejercicio de una cultura que se sostiene desde la doble moral sexual. En cambio, el nombre de trabajadora sexual lo han escogido ellas mismas, el cual han asumido luego de un proceso de toma de conciencia y de un gran trabajo sobre su identidad, de ese modo se auto-denominan y dejan de responder a los estereotipos y mandatos de otras personas.

¿Qué es y qué busca la OTN-B?. Lily Cortez, representante la Organización de Trabajadoras Nocturnas Bolivia (OTN-B), explicó que ésta, trabaja por la defensa de los derechos humanos de todas y todos los trabajadoras/es sexuales en el territorio nacional. Sin importar si pertenecen o no a la organización. “Buscamos la elaboración y aprobación de políticas en beneficio de nuestra población. Luchamos contra la trata y tráfico de personas y contra el proxenetismo. Buscamos que no se criminalice el trabajo sexual”, expresó.

También, indicó que en Bolivia no existen leyes que regulen el trabajo sexual, mismo que aún no está reconocido ni normado. La OTN-B está trabajando desde hace años la aprobación de una norma legal que regule este trabajo en todas sus formas. “Hacemos esto con la participación de todas las afiliadas. También buscamos que sancionen la trata y tráfico de personas para comercio sexual y el proxenetismo”, manifestó.

Decisión propia. Cortez señaló que las trabajadoras/es sexuales de la OTN-B no realizan el trabajo sexual por obligación ni por trata de personas, ellas lo hacen libremente sin que exista presión de ninguna naturaleza, sin embargo, cuando se menciona que todas las personas que se dedican a este oficio siempre son víctimas de trata y trafico, afecta su trabajo, ya que se criminaliza el trabajo sexual haciéndolas ver como personas que trabajan obligadas por un tercero o que son víctimas que no denuncian. “Todas nosotras lo hacemos por necesidad, porque queremos sacar adelante a nuestras familias”, enfatizó.

Así también, dijo, “soy una trabajadora sexual por que las circunstancias de la vida lo definieron así. Y me siento feliz y orgullosa de poder ser la voz de aquellas personas que no tienen voz por miedo al estigma de discriminación y violencia. Claro, que un día pienso retirarme, pero aún no lo haré porque mis compañeras trabajadoras sexuales me necesitan para ser escuchadas”.

Coincidiendo con esto, el manifiesto que maneja la RedTraSex, expresa que la confusión entre los conceptos sobre trata de personas, explotación laboral y trabajo sexual, generan opiniones equivocadas que fomentan la estigmatización de las trabajadoras sexuales. Trayendo consigo consecuencias negativas, ya que no solo no colaboran con su lucha para que se respeten sus derechos humanos, sino que tampoco ayudan a combatir los problemas mencionados.

Derechos. Cortez explicó, que como persona que vive en el Estado Plurinacional de Bolivia, goza de todos los derechos que le ampara la Constitución Politica del Estado, sin embargo, cuando ella hace mención que es trabajadora sexual, se vulneran sus derechos en diferentes aspectos como sufrir persecución por parte de la policia y otras instituciones encargadas de ejercer control sobre ellas, también, cuando la atención médica se reduce sólo a un examen ginecológico superficial sin tomarlas en cuenta como un ser humano o cuando la sociedad juzga y criminaliza su trabajo. Para la Red de trabajadoras sexuales de Latinoamérica y el Caribe, la lucha por la promulgación de un convenio sobre trabajo sexual es muy importante porque es una garantía de derechos que evita que las condiciones laborales de las trabajadoras y trabajadores sexuales empeoren repentinamente frente a un cambio de gobierno. Y para ellos se debe tomar en cuenta que todas las trabajadoras sexuales tienen derecho a igualdad de condiciones respecto a cualquier otro trabajador/a, gozar de condiciones dignas de labor, libre de violencia y discriminación, acordar una retribución justa, organizarse sindicalmente de modo libre y democrático para la defensa de los derechos e intereses profesionales, etc. entendiendo que el reconocimiento de estos derechos no significa la negación de otros derechos reconocidos por la Constitución de cada país y que corresponden a todas y todos los trabajadores.

Políticas en salud. Gonzalo Borda, responsable del Servicio departamental en salud (SEDES) y el Centro departamental de vigilancia y referencia (CDVIR) en Santa Cruz, explicó que respecto a las trabajadoras sexuales registradas, se les realizan controles de manera mensual y controles laboratoriales cada 6 meses, los cuales son apuntados en unas libretas que cada una posee y si el médico ve necesario pedirles un análisis un poco más profundo, también se les hace. Significando un promedio de aproximadamente 2000 consultas por mes, sin embargo, se calcula que este grupo representa solo el 40% de la población aludida, mientras que que el resto no tiene control. Así que están trabajando en proyectos para que les sea más fácil tener el carnet y gozar de muchos más beneficios como hacerse el papanicolaou, asegurarse en el SUS o en la ley autonómica Municipal gratuita 308 que todavía continúa, a los medicamentos y la atención que no sólo se centrará en el área ginecológica, sino que ahora se podrá tratar cualquier otra enfermedad que tenga la paciente ya que es un derecho que les corresponde a todos.

'Soy una trabajadora sexual porque las circunstancias de la vida lo definieron así. Y me siento feliz y orgullosa de poder ser la voz de aquellas que tienen miedo al estigma de discriminación y violencia'.

Lily Cortez

Representante de la OTN-B

'Los nombres y la connotación de prostituta, han sido impuestas por el patriarcado y por el ejercicio de una cultura que se sostiene desde la doble moral'.

Manifiesto

Red de trabajadoras sexuales de Latinoamerica y El Caribe

'Cualquier forma de prostitución es una reducción a la esclavitud, un acto criminal, un vicio repugnante que confunde hacer el amor con desahogar los propios instintos torturando a una mujer sin defensa'.

Papa Francisco

Prefacio del libro "Mujeres Crucificadas".