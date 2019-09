La mamá esta internada en el hospital de Satélite

Nace en la calle, bebé desata solidaridad

La criatura nació llegando al hospital y su video se hizo viral en las redes que muestran cuando es socorrida.

Lunes, 9 de Septiembre, 2019

Una joven madre de 22 años dio a luz en la calle la mañana del sábado, a pocos metros de llegar a un hospital de Satélite Norte y despertó la solidaridad de las personas y el alcalde del municipio de Warnes. Su caso se hizo se viral en las redes sociales después que subieran un video donde se observó a una mujer recibiendo auxilio en inmediaciones al coliseo de este distrito municipal. La imagen mostró a una enfermera prestar socorro a la recién nacida que se agarra fuerte del pecho de su madre, mientras ella entra como en estado de shock pidiendo que la colaboren. Claudia Vargas Inocente declaró ser madre soltera y tener un hijo de año y medio. Emigró sola desde Cochabamba a Santa Cruz en busca de trabajo y se encuentra viviendo en el barrio Juan Pablo II, UV 7 de Satélite Norte. Se confesó, que la madrugada del sábado empezó a sentir dolores de parto al encontrarse sola y sin tener nadie que la trasladara hasta el hospital a esa hora decidió aguantar.

Relato. Sin embargo, el trabajo de parto empezó a manifestarse y obligó a salir temprano de su vivienda y dejar a su niño durmiendo en su habitación. “Es mi segundo bebé que doy a luz. Soy madre soltera, no tengo familia en Santa Cruz y pido la solidaridad de las personas que me ayuden por favor”, dijo la mujer nacida en Capinota. Una enfermera del hospital de Satélite Norte, comentó que tanto el bebé varon como la madre se encuentran en buen estado de salud y que se prestó los primeros auxilios al conocer que había dado a luz. El nacimiento del bebé despertó la solidaridad del alcalde warneño Mario Cronembold quien le hizo llegar ropa y pañales a la mujer comprometiendo su ayuda en lo posterior. Asimismo, una mujer con 8 meses de embarazo que se enteró en el facebook del caso de Claudia, se apersonó a entregarle ropa y jugos. “Se me ablando el corazón porque yo también estoy esperando un niño varoncito. Les pido a la ciudadanía les ayuden a la madre como al bebé”, dijo la mujer quebrada en lágrimas.