Vice: 'Declarar desastre nacional es decir que los bolivianos no somos capaces'

Sin embargo, García Linera reiteró que toda ayuda internacional será agradecida.

Domingo, 8 de Septiembre, 2019

Ref. Fotografia: El vicepresidente del Estado, Álvaro García Linera. Foto: Oxígeno

El vicepresidente del Estado, Álvaro García Linera, reiteró que no está en los planes del Gobierno declarar desastre nacional a causa de los incendios que afectan a la Chiquitanía.

Para la autoridad, el declarar desastre nacional significaría que el Estado admite que “no es capaz” y que se rinde ante el desastre que afronta.

“Declarar desastre nacional es decir que los bolivianos nos hemos rendido, que no somos capaces y por eso pedimos ayuda al extranjero (Pero) saben que los bolivianos nunca nos vamos a rendir, nunca nos hemos rendido y no nos vamos a rendir”, aseveró.

En ese sentido, señaló que los incendios – así como cualquier otro problema de esa naturaleza que pueda ocurrir en el país- serán enfrentados con el propio esfuerzo del Estado y, si llega, con la ayuda internacional.

“Vamos a enfrentar con nuestro esfuerzo. Si llega ayuda internacional bienvenida y gracias, pero esto se enfrenta con nuestro esfuerzo fundamentalmente. Lo central del combate contra los fuegos es de los bolivianos”, agregó.

Recordó que en este momento el Estado combate los incendios con aviones y helicópteros contratados con sus propios recursos y reiteró que toda ayuda internacional será agradecida.

“(Declarar) Desastre es cuando el Estado dice me rindo y no puedo más y los bolivianos no vamos a decir eso nunca”, afirmó.

Ayer, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Williams Kaliman, informó que los focos de calor se redujeron de más de 460 a 252 en la Chiquitanía, y según reportes oficiales más de un millón de hectáreas ya han sido consumidas por el fuego. OXÍGENO