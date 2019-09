Por incendios en la Chiquitanía

Insisten que se declare desastre, cuestionan que Evo filme spots en medio de la tragedia

Roboré demanda la intervención de la Defensoría. Francia llegó con toneladas de ayuda y expertos para apoyar en la lucha antiincendios.

Domingo, 8 de Septiembre, 2019

Ref. Fotografia: El apoyo de Francia llegó mientras el fuego se reactiva por los vientos en Chochís.

El Movimiento en Defensa del Valle de Tucabaca demanda la intervención de la Defensoría del Pueblo para que el Gobierno declare desastre nacional por los incendios forestales, que ya consumieron más de 1,7 millones de hectáreas en la región de la Chiquitanía, la mayor parte se trata de áreas protegidas.

Los activistas, a través de una carta enviada a la delegada defensorial de Santa Cruz, María Rosario Rueda, relatan que hace más de un mes los habitantes de Roboré vienen pidiendo socorro a las autoridades departamentales y nacionales por los incendios que afectan su territorio, y amenazan sus vidas.

Reclaman por sports del gobierno. En la misiva, afirman que la declaratoria departamental no es suficiente para afrontar la emergencia que se vive en esa región, además reprochan, que, en medio de la tragedia, el presidente Evo Morales filme spots publicitarios "mofándose" y "minimizando" el desastre y las necesidades de los habitantes afectados.

Rechazan autorización de desmonte. También rechazan la Ley 741 y el decreto supremo 3973, ambas normas que autorizan el desmonte y chaqueo de hasta 20 hectáreas en los departamentos de Santa Cruz y Beni. Piden que la pausa ecológica incorpore un proceso de mitigación y restauración de los bosques.

Las cartas con similares contenidos también fueron enviadas al Comando Departamental de La Policía y se entregarán a Derechos Humanos a fin de que resguarden la vida de los habitantes del municipio de Roboré, uno de los más afectados por el fuego.

Para el gobierno no es necesaria una declaratoria. Pese a los múltiples pedidos de diferentes instancias, e incluso políticos de oposición, para que declare desastre nacional, el Gobierno remarca que no es necesario porque el país "no fue rebasado" para combatir los incendios en la Chiquitanía, según el vicepresidente, Álvaro García Linera

En la misma línea, el ministro de comunicación, Manuel Canelas, dijo que el estado en Bolivia "no está desbordado" en términos de recursos económicos o técnicos que requieran una declaración de desastre.

Apoyo de Francia. A 25 días de incendio en la Chiquitanía con la perdida estimada de 1,7 millones de hectáreas de bosque quemadas, Bolivia recibe un destacamento de 40 expertos, además de 16 toneladas de equipos y drones contra los incendios que llegaron desde París a Bolivia.

Última tecnología antiincendios. El presidente Evo Morales detalló que, además de los 38 bomberos, el Gobierno francés envió "2 toneladas de donación y equipo de protección personal, 60 bombas de agua, mochilas para fumigar, 10 generadores, 4.000 máscaras, 55 aspersores, 30 rastrillos y 10 luces de emergencia".

"Estamos agradecidos con toda la solidaridad internacional que sigue sumándose", manifestó.

Según el embajador de Francia en Bolivia, Denis Gaillard, esos equipos contra incendios son de "última tecnología" y servirán para detección de alerta temprana de tipo satelital.

Quintana en campaña en Roboré. El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, pidió este sábado a los pobladores de Roboré, confiar en el presidente Evo Morales, que despliega esfuerzos y apoyo en la región para aplacar el incendio forestal.

Quintana dijo que un presidente así, como Evo, no habrá en unos 200 años; y si ahora reciben ayuda y son tomados en cuenta es porque Morales es mandatario. "Confíen en el presidente", demandó.

Ayuda especializada contra los incendios

La ayuda del Gobierno de Francia se sumará a los trabajos que realizan a la fecha del "Boeing 747 Supertanker", el avión bombero más grande del mundo; 42 cisternas, 15 helicópteros, avionetas y más de 200 vehículos para el transporte de brigadistas y voluntarios, que superan las 7.000 personas.

Además, del helicóptero Boeing CH-47 Chinook, con capacidad de descarga de 12.000 litros de agua.

El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Williams Kaliman, informó que entre el jueves y viernes los focos de calor se redujeron de más de 460 a 252 en la Chiquitanía, en el departamento de Santa Cruz.