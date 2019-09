Mesa - Ortiz

Legalizar droga, propuesta que genera críticas

Sábado, 7 de Septiembre, 2019

Tras reanudar su campaña electoral, el candidato presidencial por la alianza opositora por Bolivia Dice No, Oscar Ortiz, manifestó ayer que no le extraña la propuesta de su oponente electoral Carlos Mesa de abrir el debate de la despenalización de las drogas debido a que en su gobierno (2003-2005) ya autorizó el cultivo de la hoja de coca en el Chapare. "No me extraña la propuesta de Carlos Mesa porque él legalizó los catos de coca en el Chapare en un acuerdo con Evo Morales, y ahora quiere legalizar la cocaína", manifestó Ortiz.

Antecedentes. El jueves, ANF publicó una entrevista en la que el expresidente consideró que es pertinente abrir la discusión de la despenalización de las drogas, sin que eso signifique que esté a favor de ésta, con los otros países de la región, tanto productores como consumidores de estupefacientes.

"La solución de fondo en la lucha contra el narcotráfico: hay que abrir el debate sobre descriminalización, despenalización o legalización de las drogas. Yo no estoy diciendo que lo respalde el último término de legalización, pero sí creo que hay que debatirlo. Y debatirlo, y aquí entro el tema de fondo, no es Bolivia la que va a dar una respuesta unilateral, diciendo nosotros hacemos esto y lo tomamos así. (...) Tenemos que establecer una estrategia común entre los países productores, una estrategia común entre los países consumidores de América del Sur", afirmó Mesa.

Contexto. La Ley 1008 de Régimen de la Coca y Sustancias Controladas, vigente desde 1988 hasta 2017, reconocía la legalidad de 12.000 hectáreas para el cultivo tradicional de la hoja de coca en los Yungas (La Paz) y prohibía el cultivo en el Chapare (Cochabamba) y otras regiones del país.

Sin embargo, en 2004 el entonces presidente Mesa legalizó, mediante decreto supremo, el cato de coca en el Chapare y el cultivo de 1.600 metros cuadrados de la planta en esa región por familia.

1.600 metros cuadrados

se autorizó de plantación de coca por familia, el 2004 por Carlos Mesa.

