Ocurrió en el municipio de Sacaba

Modelo muere estrangulada por su novio

Feminicida. La pareja de la exmis Warnes después de consumar el hecho se presentó a la Policía en Cochabamba y admitió que discutieron y la asesinó.

Sábado, 7 de Septiembre, 2019

Una joven modelo cruceña y exmiss de Warnes murió el pasado jueves estrangulada por su pareja en el municipio de Sacaba -Cochabamba que después del hecho se entregó a la Policía. Se trata de Carla Callaú Vaca quien perdió la vida en manos de su pareja, Jorge Sneyder Q.W. aprehendido por el delito de feminicidio. La pareja de Callaú contó que le apretó del cuello hasta dejarla inconsciente. Después, trato de reanimarla percatándose que su pareja se encontraba sin signos vitales. "El propio presunto autor, es quien ha ido y se ha presentado ante las autoridades de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia para referir que había cometido este hecho, que se le habría ido la mano, que habría tenido una discusión con su concubina", informó el director nacional de la FELCV, coronel Miguel Mercado.

Discusión y alejamiento. La familia de Carla relató que recibieron la noticia a través de la teniente encargada del caso y fue un pariente que vive en Cochabamba la que reconoció el cuerpo en la morgue. La víctima convivía hace siete meses con el sospechoso.

Las investigaciones preliminares establecen que la discusión de la pareja se generó debido a que la joven pretendía separarse y retornar a la ciudad de Santa Cruz. De acuerdo al relato de su hermana Anahí Callaú, Carla conoció a Jorge hace un año en Santa Cruz, luego de que una amiga los presentara. Salieron juntos y descubrieron que tenían afinidad. “Ambos se enamoraron, nosotros lo conocimos y parecía un buen hombre, de gran corazón", relató.

Celoso. Empezaron una relación sentimental. Jorge nos dijo que tenía un bufet de abogados en Cochabamba, que le iba bien. Hace ocho meses nos contó que además le salió un trabajo en una alcaldía del valle y quería que mi hermana Carla se fuera con él. A mí me prometió que no le iba a faltar nada, que estaría muy bien y que ella vendría a visitarnos una vez al mes”, declaró Anahí Callaú. Pero el hombre de 33 años no cumplió. Apenas llegaron a Cochabamba, llevó a Carla a vivir a una casa del municipio de Sacaba, en la calle Sucre y Junín. “Le quitó su teléfono celular, no le permitía comunicarse por WhatsApp ni por Facebook. Para hablarle a mi hermana teníamos que llamarlo a él desde la mañana y recién en la noche nos pasaba con ella”. Las hermanas de Carla aseguran que la víctima tenía una debilidad. “Ella tenía un corazón muy noble. No podía ver llorar a nadie que lloraba también. Se quebró al verlo llorar y nos explicó que ella no quería hacerlo sufrir, creía que todo el daño que uno hace siempre vuelve. Por eso decidió darle una oportunidad más y volvió a Sacaba”. La vocera de la FELCV, capitán Nidia Gutiérrez, informó que de acuerdo al protocolo de autopsia, la causa de la muerte de Carla Callaú fue “asfixia por sofocación. Le tapó la nariz y la boca. No sabemos si con las manos o con otro objeto. El feminicida hasta el cierre de edición continuaba en audiencia.

7 Meses

se encontraba conviviendo la modelo cruceña con su enamorado.

