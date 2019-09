A 30 días de los incendios

Destituyen a autoridad de bosques

Responsabilidad. El exdirector de la ABT, Cliver Rocha autorizó la ampliación de quemas.

Sábado, 7 de Septiembre, 2019

Ref. Fotografia: Reemplazado. La posesión de Omar Quiroga como nuevo director de la ABT.

A 30 días de los incendios en la Chiquitanía en el departamento de Santa Cruz, el Gobierno resolvió cambiar a Cliver Rocha de la dirección nacional de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierras (ABT).

Reemplazado por Omar Quiroga. Rocha confirmó a ANF que procedió un cambio en la ABT. Omar Quiroga de profesión agrónomo fue posesionado la mañana de este viernes, para ubicarse al frente de la institución que tiene como misión promover el desarrollo integral y sustentable, respetando los derechos y las culturas diversas.

"En la mañana lo han posesionado a (Omar Quiroga)", sostuvo Rocha en un breve contacto con ANF. La designación de este tipo de cargos le corresponde al presidente del Estado, Evo Morales.

Responsable de ampliar quemas y desmontes. La Autoridad de Bosques y Tierras (ABT) autorizó el 27 de agosto, en medio del desastre departamental medioambiental provocado por los incendios forestales en la Chiquitanía, la ampliación del plazo para la presentación de planes de desmonte y autorizaciones de quemas en Santa Cruz, no obstante la declaración de la “pausa ecológica”.

De acuerdo al comunicado emitido por el director regional de la ABT Santa Cruz, Gabriel Montaño con el rótulo: “Ampliación de plazo: para presentación de planes de desmonte e informes de ejecución, autorizaciones de quema, uso propio, volúmenes menores”, se establecen nuevo rol de presentación de requisitos.

También Probioma lo responsabilizó. El biólogo Miguel Crespo también lamentó que la ABT haya autorizado "quemas controladas" en bosques de vocación forestal para la ampliación de la frontera agrícola en favor de interculturales afines al Gobierno.

La fundación Productividad Biósfera Medio Ambiente (Probioma) responsabilizó a la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT) y al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), por el desastre ambiental ocasionado en los bosques chiquitanos.

“Lamentablemente la ABT y el INRA en complicidad de la Gobernación -que no hizo nada ni dijo nada y dejó hacer- han otorgado tierras para la ampliación de la frontera agrícola cuando estos suelos no son aptos para la agricultura, y lo peor es que la ABT otorgó permisos para quemas `controladas`, eso no existe porque la quema es un instrumento totalmente negativo para los suelos”, sostuvo a ANF el director de Probioma, Miguel Crespo.

1 Mes

ha pasado desde que se iniciaron los incendios en la Chiquitanía.

'Se le dio uso político al tema', dijo Rocha

Lamentó que se intente responsabilizar a la ABT por la situación generada en la Chiquitanía con los incendios que arrasaron miles de hectáreas de áreas boscosas y pastizales. Acotó que se pretendió dar un "uso político" al tema. Cerca al medio día, el Colectivo Mujeres Creando junto a otras activistas tomaron momentáneamente las oficinas de la ABT en la ciudad de La Paz y pidieron la renuncia de Cliver Rocha. Los activistas y opositores responsabilizan a la falta de control de la ABT.

