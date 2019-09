Según normas policiales

Procesarían al policía que filmó al Gobernador de Oruro en estado de ebriedad

El policía sería sometido a procesos internos ya que exisitirían normas policiales que prohíben a los uniformados grabar a autoridades en este tipo de situaciones.

Viernes, 6 de Septiembre, 2019

Ref. Fotografia: El gobernador de Oruro, Víctor Hugo Vásquez. Foto: Oxígeno

El policía que filmó al gobernador de Oruro, Víctor Hugo Vásquez, en estado de ebriedad podría ser sometido a un proceso disciplinario, según dio a conocer el viceministro de Régimen Interior, José Luis Quiroga, en contacto con los medios.

Según la declaración de Quiroga, existirían normas policiales que prohíben a los uniformados grabar a autoridades en este tipo de situaciones.

En pasados días, por las redes sociales, circuló un video en el que se muestra al gobernador del departamento de Oruro, Víctor Hugo Vásquez, ingresar, acompañado de un policía, a una oficina de la Dirección Departamental de Tránsito de Tarija, en aparente estado de ebriedad. El hecho habría ocurrido el pasado 24 de agosto.

Producto del hecho, legisladores de oposición anunciaron que presentarán una denuncia contra la autoridad orureña por “uso indebido de bienes del Estado”, ya que sospechan que Vásquez habría estado consumiendo las bebidas alcohólicas en un vehículo oficial de la Gobernación.

No obstante, Vásquez salió al frente y aunque no negó que se encontraba en estado de ebriedad, rechazó el haber consumido bebidas alcohólicas en el vehículo oficial de la Gobernación. En esa misma línea, también negó haber estado manejando un vehículo en estado de ebriedad, y aseguró que su chofer estaba sobrio y que no cometió ningún tipo de delito. /Oxígeno