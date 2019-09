BoA justifica sus gastos

Yerko Núñez, senador de UD, había denunciado que la empresa estatal presupuestó cerca de Bs 253 millones para el servicio de catering y publicidad digital.

Viernes, 6 de Septiembre, 2019

Ref. Fotografia: Aeronave de Boliviana de Aviación (BoA). Foto: Últimas Noticias Bolivia.

Boliviana de Aviación (BoA) respondió a las acusaciones que hizo en su contra el senador opositor Yerko Núñez y acusó al legislador de tratar de buscar “protagonismo político”.

Núñez, en conferencia de prensa, denunció que la empresa estatal presupuestó cerca de Bs 253 millones para el servicio de catering y publicidad digital, cifras que consideró como “exorbitantes y alarmantes”.

En respuesta, Ronald Casso, gerente de BoA, confirmó que se planificó estos montos, pero aseguró que solo se llegó a ejecutar menos del 80%, y justificaron las cifras gastadas en estos dos ítems, que, según la estatal, no representan un porcentaje importante de los Bs 2.766 millones.

“En la ejecución el gasto es otro, lo cual es penoso, y lo hace de manera intencionada”, dijo a El Deber.

En ese sentido, y en entrevista con ATB, Casso también informó que la empresa estatal destina Bs 1.100 millones para el mantenimiento de sus aeronaves, monto que representa el 20% de su presupuesto anual.

El ejecutivo explicó que para este año BoA tiene presupuestados Bs 500 millones para el mantenimiento preventivo de su flota de aviones y Bs 600 millones para repuestos. “Es decir que se destina el 20% (Bs 1.100 millones) de nuestro presupuesto anual para el cuidado y conservación de nuestras aeronaves”, dijo.

En ese contexto, Casso cuestionó lo dicho por el senador Núñez, que a su parecer solo busca protagonismo político al desprestigiar a la empresa aérea, que “año tras año le genera buenos ingresos” económicos al país.

“Si al ciudadano le parece mucho Bs 248 millones, por qué no le parece mucho los más de 3 millones de pasajeros que transportamos por año o las más de 11 mil personas que usan nuestros servicios por día, y por qué no le parece alto el hecho de que la empresa fue creada con $us 15 millones del TGN (Tesoro General de la Nación) y hoy tenga siete veces más ese patrimonio. Si quiere hacer números, que lo haga con estos datos”, dijo. /Oxígeno