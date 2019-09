Por los incendios en la Chiquitanía

Exigen declarar desastre nacional

Polémica. Candidato cuestiona al presidente Evo. Presentan proyecto de ley de pausa forestal.

Viernes, 6 de Septiembre, 2019

El senador por Unidad Demócrata (UD) y actual candidato a la presidencia por la alianza Bolivia Dice No, Óscar Ortiz, envió una nueva carta al presidente Evo Morales y le exigió declarar desastre natural en el país a causa de los incendios que afectan a la Chiquitanía.

Pedido. "He enviado una nueva carta al Presidente reiterando mi exigencia de que se declare desastre nacional y se pida ayuda internacional especializada de forma masiva para mitigar los incendios", aseveró en conferencia de prensa.

aseguró que hasta ahora se han quemado más de un millón de hectáreas en la Chiquitanía y advirtió que se quemará otro millón si el Gobierno “espera a que llueva” en esa región y no posibilita la llegada de ayuda internacional especializada. "El Gobierno no tiene la capacidad de controlar este incendio, no tiene la capacidad técnica, ha sido desbordado”, señaló. “Pido al presidente Morales que deje a un lado sus ambiciones políticas y sus cálculos electorales y evite que se queme otro millón de hectáreas", agregó.

Gestión. Por su parte, el diputado opositor Luis Felipe Dorado presentó un proyecto de Ley de Pausa Forestal, que además plantea la creación de un Comité de Regeneración, Reforestación y Cuidado del Bosque seco Chiquitano.

"Queda prohibida la habilitación de áreas para uso agrícola, pecuario o de otra índole, y quedan prohibidos los asentamientos de nuevas comunidades en tierras fiscales, parques nacionales y reservas forestales, hasta la recuperación total de los ecosistemas afectados", señala el proyecto normativo.

1 Millón 700 mil

hectáreas han sido afectadas por el fuego que azota a los municipios chiquitanos