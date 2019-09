Incendios forestales

Cascos Blancos llegan a Bolivia para ayudar

Planes. En los próximos días llegaran los otros dos escalones sumándose un total de 200 efectivos.

Viernes, 6 de Septiembre, 2019

Un contingente de 85 Cascos Blancos de la República de Argentina ingresó al país vía Yacuiba la madrugada del jueves para ayudar en los trabajos de sofocación del fuego en la Chiquitanía. El presidente de Argentina, Mauricio Macri, ordenó al contingente seguir el viaje hasta el departamento de Santa Cruz. Tras su llegada al lugar, se prevé que su primera intervención sea en el municipio de Charagua.

Declaraciones. "Ingresaron 85 ciudadanos argentinos de manera voluntaria, nosotros como migración hemos agilizado todos los trámites de frontera dándoles la bienvenida correspondiente", informó la Directora Regional de Migración de Yacuiba, Canela Crespo.

El jefe de unidad del contingente argentino, Julio Ithurrat, confirmó que en los próximos días llegarán los otros dos escalones, sumando un total de 200 efectivos.

Crespo explicó que al margen de los brigadistas argentinos, ingresaron a Bolivia dos camionetas, siete camiones grandes, cuatro trailers con equipamiento pesado, un bus, una ambulancia, una volqueta semi remolque y una cisterna verde, haciendo un total de 17 vehículos en territorio nacional.

Detalle. Esta primera columna es la de logística, cargando todo el servicio necesario para recibir la segunda columna. Es decir, se encarga del alojamiento, sanitarios, agua, alimentación y recursos para reparaciones de todo el material que está arribando. El viernes también ingresará a Bolivia la segunda columna con 62 personas y 19 vehículos. Una vez que esta columna esté instalada, parte de la primera comenzará a combatir los focos de incendio. Luego, una tercera columna compuesta por 49 personas y un vehículo harán su ingreso el 7 de septiembre por la mañana, dirigiéndose directamente a Concepción sin parada intermedia.

Sin problemas. Sin embargo, ante las versiones de terceras personas sobre deficiencias en el punto fronterizo de Yacuiba, la representante de Migración rechazó en su totalidad que las ayudas de Argentina se encontraban por varios días esperando ingresar al país. "Desde el punto estratégico con el país de Argentina, no se tuvo a ningún contingente varado, ni en la frontera ni en migración, en ningún área cerca de este punto de control, el procedimiento fue inmediato", aseveró la funcionaria.

1 mes

llevan activos los incendios entre bosques y pastizales en la Chiquitanía.

Al punto

Versión. Tras los incendios en la Chiquitanía en los que se quemaron más de un millón de hectáreas, la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas (Contiocap) manifestó la víspera que el municipio de Roboré tiene la capacidad de realizar su protocolo de recuperación postdesastre.

Importante. La organización además demandó que la pausa ecológica sea una pausa ambiental para detener las destrucciones del extractivismo en su territorio y en las áreas protegidas en todo el ámbito nacional.

EEUU envía 2.000 Equipos para bomberos de la chiquitanía

Ayer en la mañana llegaron desde Estados Unidos 2.000 equipos de bomberos para ayudar a mitigar los fuegos forestales en la Chiquitanía, Santa Cruz. Cada equipo tiene un valor de $us 1.500 y será repartido a los 1.800 voluntarios en el oriente del país. "Ya llegó el avión de USAID de California hasta Viru Viru, donde ha traído el equipamiento para 2.000 bomberos. Va a ser fundamental y será distribuido entre todas las unidades", informó el director del COED, Enrique Bruno.

El fuego es tan intenso que ni el supertanker lo controla

La magnitud del incendio es tan intensa, que ni el avión cisterna Supertankler lograba controlarlo del todo, reportó la fotógrafa Angie Salgar, la cual estuvo registrando lo acontecido en las zonas afectadas por el fuego en el departamento de Santa Cruz. "Me ha impactado ver la dimensión de lo grande que era el fuego, pese a que ya había pasado el Supertanker no se había terminado de apagar el fuego, y cuando hemos ido a recoger en las avionetas a los bomberos he visto que era grande el fuego", relató. Salgar acotó que debido a la gran dimensión del fuego necesariamente debe ir un contingente, de bomberos o voluntarios, por tierra para ayudar al trabajo de la aeronave y controlar el fuego definitivamente.

Sin embargo, pase a todos los esfuerzos que se realizan, tanto desde las naves que operan las zonas afectas como el personal que trabaja por tierra en el lugar, el fuego se vuelve a reactivar a causa de los fuertes vientos.

