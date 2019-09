Antigüedad mayor de 20 años

Vehículos antiguos y sin circular, dejarán de pagar impuestos

Miércoles, 4 de Septiembre, 2019

Ref. Fotografia: El director de la Administración Tributaria Municipal, Ramón Servia. Foto: amn.bo

Los ciudadanos que tienen vehículos con una antigüedad mayor a los 20 años y que no estén en circulación, pueden dar la baja tributaria a fin de evitar que se continúe generando deudas impositivas sobre el motorizado, informó el director de la Administración Tributaria Municipal, Ramón Servia.

Dicho beneficio es posible gracias a la aprobación de la Ley Municipal de Regularización del Padrón Municipal de Contribuyentes y Adeudos Tributarios Municipales, que fue impulsada a iniciativa ciudadana.

“Hay muchos contribuyentes que han sido publicados en las liquidaciones mixtas (proceso tributario), que en realidad ya no eran propietarios de vehículos hace 20 años, ese vehículo ya no está circulando porque no carga gasolina, no hace inspección técnica, no saca el SOAT, pero no había una norma que nos permita dar de baja”, explicó Servia.

Para acogerse de dicho beneficio, los contribuyentes deberán presentar la certificación de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) de no contar con cargado de combustible durante los últimos cuatro años.

Así también, certificación de no haber adquirido el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) durante los últimos cuatro años y otra del Organismo Operativo de Tránsito de no contar con Inspección Técnica Vehicular, también durante los últimos cuatro años.

La norma estipula que la ATM de oficio aplicará con aquellos vehículos con mora continua de más de 15 años, previa constancias de los requisitos anteriormente mencionados. /Urgentebo.