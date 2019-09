En Facebook

Liévana publica video, dice que no es masista ni 'chupamedias'

Miércoles, 4 de Septiembre, 2019

Ref. Fotografia: María Renée Liévana, la candidata a la primera senaduría de Santa Cruz del MAS. Foto: Captura

María Renée Liévana, la candidata a la primera senaduría de Santa Cruz del Movimiento Al Socialismo (MAS), difundió un video en el que se menciona que no es masista ni una “chupamedias”. El documento audiovisual fue compartido en su cuenta oficial en la red social Facebook.

La comediante y ahora también candidata optó por recrear una conversación por teléfono con el objetivo de dar a conocer las características de su campaña y representó a Estefani Brillit, el personaje que la llevó a la fama.

“Estefani Brillit representa al pueblo. Siempre la llevaré en el corazón”, se lee en un texto que acompaña el video que también fue compartido por la presidenta del Senado, Adriana Salvatierra, también candidata a diputada para la gestión 2020 - 2025.

En la charla por teléfono, mediante su personaje Estefani Brillit, Liévana dice: “Ya me imagino a 'todinga' la gente con las acusaciones de la que voy a ser 'vístima'”. “Es que ya la estoy viendo 'pue' a doña Choca de allá, de la esquina, del barrio. Ya la estoy escuchando decir: 'Mie, esta vendida, esta traidora, que por cuánto nos vendiste a los collas'. Y todinga esa sarta de burreras que hablan cuando uno está está pue de este otro lado. ¿No ve?”

En respuesta, la persona que está al otro lado de la línea responde: "Oye, ¿vos con miedo de ser vos? No me hagas reír. (…) Con tu personaje ya probaste que amas a Santa Cruz. Recorriste los barrios, los hospitales y las escuelas, hasta los cementerios. Yo diría que tu vida entera ha sido como si te hayas entrenado para este nombramiento. Además, 'tenés' dos profesiones. 'Sos' una mujer valiente. Evo sabe lo que hace, Mané. Vos no 'tenés' que cambiar absolutamente nada tu forma de ser. Acordate que 'sos' irreverente. No te vas a corromper. No sos masista. Lo que te gusta, lo vas a reconocer; lo que no te gusta, lo vas a criticar. Lo que vos creas que 'podés' cambiar, lo vas a proponer. ¿No te parece?”

Comentario que al que Liévana responde: “Claro, nosotros (los cruceños) no somos ningunos 'chupamedias’, por último”.

Videos: Facebook