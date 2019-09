Piden a la ALP trabajar en una Ley

Médicos no pueden parar indefinidamente, según el TCP

Situación. Los galenos del país están en un paro indefinido desde hace 16 días.

Miércoles, 4 de Septiembre, 2019

El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) emitió un fallo en el que señala que el paro médico no puede ser de manera indefinida - como actualmente sucede en el país- y exhortó a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) a trabajar una norma que regule "la limitación del derecho a la huelga del sector salud y las garantías compensatorias a favor de dicho sector".

Detalles. En la sentencia, el TCP señala que se debe "garantizar la continuidad de la prestación de todos los servicios de salud", lo que, añade "supone que en el ejercicio del derecho a la huelga del sector salud, se prevea la asignación y cumplimiento de los turnos establecidos en el Sistema de Salud para la prestación del servicio, sin perjuicio que las y los trabajadores de dichos sector adopten otros mecanismo de protesta".

Asimismo, el TCP señala que el Gobierno Central, además de las gobernaciones y las alcaldías deben cumplir con su deber de "garantizar el acceso continuo a los servicios de salud y a la salubridad pública a través de medidas que garanticen el equipamiento, el suministro de medicamentos y la capacitación e institucionalización del personal de salud", atendiendo así, añade, "a los requerimientos de la población y las nuevas políticas públicas adoptadas por el Estado".

La respuesta. El presidente del Colegio Médico de La Paz, Luis Larrea, en primera instancia valoró el fallo del TCP ya que, dijo, que ahora el Ministerio de Salud "no tiene otro camino" más que el que cumplir con las exigencias del sector de salud para dar por finalizada la huelga indefinida que inició hace ya 16 días. "El TCP le está diciendo al Gobierno que se siente a dialogar para resolver los problemas de salud de la población boliviana", aseveró Larrea.

Advirtió, en ese sentido, que si el Gobierno no da solución a los pedidos de los médicos la huelga continuará y será entera responsabilidad del Ministerio de Salud. "Si no son atendidas (sus demandas) el Estado es responsable y el TCP deberá hacer las acciones contra los responsables en salud, que son las autoridades del Ministerio", resaltó el Presidente del Colegio Médico de La Paz.Asimismo, Larrea resaltó que el TCP, además de reconocer el derecho a la protesta del sector salud, también niega el que se pueda procesar o descontar salarios a los galenos que asuman medidas de presión. "No hay descuentos, no hay procesos y eso lo dice el TCP (...) El fallo obliga a que el Ministerio vaya al diálogo y la negociación", añadió.

Ministra. Minutos después de que lo hiciera el Colegio Médico, la ministra de Salud, Gabriela Montaño, interpretó el fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que, entre otros puntos, reconoció el derecho a la protesta del sector salud pero pidió a la Asamblea Legislativa elaborar una norma para "regular" las mismas y que no puedan ser de carácter indefinido.

16 días

de paro lleva el sector exigiendo mejores condiciones para trabajar.

Rechazan que se regule las medidas de presión

No obstante, no toda la sentencia del TCP fue positiva para los galenos, ya que Larrea rechazó que se pretenda "regular" el tiempo de las protestas del sector salud mediante una Ley.

Y es que el TCP también resolvió que "el paro médico no puede ser indefinido" - como actualmente sucede en el país- y exhortó a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) a trabajar una norma que regule "la limitación del derecho a la huelga del sector salud y las garantías compensatorias a favor de dicho sector".

Larrea, sobre ese punto, señaló que si se aprueba una ley que declare que únicamente el sector médico está prohibido de parar indefinidamente sería un acto de discriminación hacia su sector. Manifestó que la ley debería prohibir el paro indefinido "a todos los sectores" para lo que, aseguró, se necesitaría modificar la Constitución Política del Estado (CPE).

