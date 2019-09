Caso certificado

Desmiente supuesta paternidad de Morales

Versión. Laura Ugarte admitió que formó parte del MAS, pero negó haber tenido algún tipo de relación con el presidente.

Miércoles, 4 de Septiembre, 2019

Laura Ugarte, la mujer que fue señalada como la madre de una supuesta hija del presidente Evo Morales en Sucre, rompió el silencio y desmintió las versiones difundidas por el diputado de la Unidad Cívica Solidaridad (UCS), Richard Flores Roberts.

Argumentos. Con certificado en mano, Ugarte negó que Morales sea el padre de su hija e informó que el progenitor de sus tres hijos es el señor Marcelo Cristhian Navas. Según informó Correo del Sur, Ugarte manifestó que le sigue un proceso por asistencia familiar al padre de sus hijos y denunció que ese proceso está siendo entorpecido por las afirmaciones del candidato de UCS.

Afinidad política. Eso sí, la mujer admitió que formó parte de las juventudes del MAS, pero manifestó que no existen argumentos para que sea relacionada con el Presidente. En ese sentido, Ugarte pidió colaboración a las mujeres y a la población para desmentir el caso, además de verificar los datos antes de difundirlos.

Solicitud de informe. La brigada parlamentaria de Tarija pidió un requerimiento al Sereci de Tarija para que emita un informe sobre la veracidad o falsedad del certificado de nacimiento de una niña, que sería hija del presidente Evo Morales. Y de ese modo confirmar o no un presumible delito de estupro. "Lamentablemente no se ha podido verificar la certeza del certificado de nacimiento o la existencia de este niño. El tema central no pasa por el niño, toda persona tiene el derecho de tener la cantidad de hijos que quiera, pasa que la madre al momento de dar a luz habría sido menor de edad", explicó el diputado por Unidad Demócrata (UD), Norman Lazarte. Pero en realidad fue el diputado opositor Rafael Quispe quien manifestó que pudo verificar en un Registro Civil el certificado de nacimiento de una niña en el que aparece como padre el presidente Evo Morales, aunque es un tema privado, el hecho llamativo es que presumiblemente la madre "era menor de edad".

Agencias eldia@eldia.com.bo