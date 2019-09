Tarija

La madre de supuesta pareja de Evo renunció a su cargo en Yacuiba

Martes, 3 de Septiembre, 2019

Ref. Fotografia: El presidente Evo Morales en Tarija. Foto: El Día

Idelsa P, madre de Cindy V.P, la joven con quien supuestamente el presidente Evo Morales tuvo una hija cuando ella era menor de edad, renunció a su cargo la semana pasada como responsable de la unidad de Género de la Región Autónoma del Gran Chaco, según un reporte de radio Fides Yacuiba.

Idelsa P. trabajó toda la gestión de José Quecaña (MAS), ejecutivo regional de Desarrollo de la Región Autónoma del Gran Chaco, desde el 2015 hasta fines de agosto de 2019, la semana pasada, sin embargo no se conoce los motivos de su renuncia.

En un certificado que se difundió en las redes sociales, Cindy habría tenido una hija con el Jefe de Estado en febrero de 2016. Respecto a este documento el diputado Rafael Quispe aseguró que aquel certificado es verdadero pues lo corroboró en un registro civil.

Por su parte, la directora regional del Servicio de Registro Cívico (Sereci) en Yacuiba, Carla Noelia Álvarez, dijo que nadie presentó requerimiento alguno o denuncia sobre la fotocopia de la partida de nacimiento.

“Yo no tengo nada oficial o algún requerimiento, alguna instrucción o alguien que se haya apersonado para pedirme ese tipo de información”, dijo.

“Es una fotocopia de partida de nacimiento y está en redes sociales. La denuncia ante quien se hace, ante la autoridad competente y porque se hace una denuncia, porque hay algún delito o alguna situación irregular, en este caso yo no tengo conocimiento al respecto de tal situación y por otra parte para poder acceder a la información de cualquier ciudadano es de forma personal o de acuerdo al grado de parentesco que lo establece el Código Civil, por otra parte un tercero para poder acceder a la información de otra persona lo debe hacer dentro de la normativa vigente, no es que cualquier ciudadano va venir y me va preguntar sobre los datos que cualquier ciudadano”, sostuvo. /Radio Fides