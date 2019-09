Elecciones Generales 2019

Piden que Sereci informe del certificado de paternidad de Evo

Caso. El diputado opositor, Rafael Quispe, denunció el pasado sábado que el presidente y candidato Evo Morales tiene una hija con una menor de edad.

Martes, 3 de Septiembre, 2019

Ref. Fotografia: Entidad. El Sereci de Yacuiba dijo que hasta el momento no se recibió ningún requerimiento.

La brigada parlamentaria de Tarija pidió un requerimiento al Sistema de Registro Civil (Sereci) de Tarija para que emita un informe sobre la veracidad o falsedad del certificado de nacimiento de una niña, que sería hija del presidente Evo Morales. Y de ese modo confirmar o no un presumible delito de estupro.

Caso. "Lamentablemente hasta el día de hoy (ayer) no se ha podido verificar la certeza del certificado de nacimiento o la existencia de este niño. El tema central no pasa por el niño, toda persona tiene el derecho de tener la cantidad de hijos que quiera, pasa que la madre al momento de dar a luz habría sido menor de edad", explicó el diputado por Unidad Demócrata (UD), Norman Lazarte.

Detalló que se solicitó la autenticidad de este certificado y los nombres de los padres registrados en el mismo. Por ello, dijo que se esperará la respuesta de las entidades correspondientes sobre el tema y que luego verterán un criterio al respecto y tomarán acciones en caso de que se confirme el delito de estupro.

Antecedentes. La anterior semana el diputado opositor Rafael Quispe manifestó que pudo verificar en un Registro Civil el certificado de nacimiento de una niña en el que aparece como padre el presidente Evo Morales, aunque es un tema privado, el hecho llamativo es que presumiblemente la madre "era menor de edad". Tal afirmación se dio luego de que el viernes circulara en las redes sociales un certificado de nacimiento, el que fue compartido por el diputado Wilson Santamaría en su cuenta de Facebook. ¿Será verdad?, se cuestionó, al añadir que si bien la vida privada es un problema de cada persona, cuando se trata de "un presidente las cosas siempre tienen otra connotación". Su colega Quispe decidió verificar la veracidad del certificado a través Sereci. "He ido a un Registro Civil y he constatado, he visto que ese certificado de nacimiento es verídico, es cierto, ojalá las autoridades de Sereci no lo borren", afirmó.

Documento. De acuerdo al registro, la niña habría nacido en Yacuiba en el departamento de Tarija, el 8 de febrero de 2016, la inscripción se hizo en esa ciudad, con la fecha de partida 8 de febrero de 2017. En la inscripción de los padres aparece el nombre de Evo Morales Ayma y Cindy S. Sin embargo, en este documento no aparece el CI del Mandatario.

3 años

tendría la criatura, supuestamente registrada por Morales.

