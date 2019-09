Gobernación Cruceña critica informe

Descalifican a Ministra, incendios sí afectan áreas protegidas

Polémica. Wilma Alanoca insistió que se reactiven los viajes a Chochís, Aguas Calientes y Santiago de Chiquitos, ya que no fueron afectados.

Martes, 3 de Septiembre, 2019

Ref. Fotografia: Repudio. “Rechazamos contundentemente el informe mentiroso, que falta a la verdad, del Ministerio de Culturas”, dijo Paola Parada.

Después de que el pasado viernes, la ministra de Culturas y Turismo, Wilma Alanoca, señalara que los incendios forestales que se registran en la Chiquitanía, no afectaron ningún sitio patrimonial ni turístico, y tampoco alcanzaron a los parques o reserva nacional de la zona, la gobernación de ese departamento salió al frente para descalificar a la autoridad nacional.

Rechazo. La secretaria de Desarrollo Humano de la Gobernación Paola Parada, señaló que el informe de Alanoca es mentiroso y le reprochó que no tenga sensibilidad por el patrimonio cultural y ambiental, que se ve afectado por el fuego. “Parece que la ministra no vive en el país, además que no conoce el territorio y jamás ha mostrado sensibilidad hacia el patrimonio cultural y natural de nuestro departamento”, criticó la secretaria. Asimismo, reiteró el reclamo de esa institución, respecto a que el Gobierno se niegue a declarar desastre natural por los incendios.

Áreas afectadas. Las áreas más dañadas por los incendios son el Parque Nacional Otuquis con el 20%, el Parque Nacional San Matías 7%, la Unidad de Conservación de Patrimonio Natural Lomas de Arena con el 1%, Laguna Marfil de San Ignacio de Velasco con el 35%, Laguna Concepción con el 1%, Refugio de Vida Silvestre Tucabaca 9%, y el 18% en el parque Ñembi Guasu, entre otros. “Estas áreas protegidas son fundamentales para el ecosistema de nuestros pueblos indígenas y de su subsistencia”, acotó Parada.

33 Días

atrás se masificaron los incendios en la zona de la Chiquitanía.