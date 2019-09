El sábado murió un comunario en Sacaba

Fallece bombero tras caer a un barranco en Coroico

Tragedia. El uniformado era del cuerpo policial y ayudaba a sofocar un incendio.

Martes, 3 de Septiembre, 2019

Ref. Fotografia: Rescate. Un helicóptero llegó ayer a La Paz con el cuerpo de Lucio, el bombero fallecido en Coroico.

El presidente Evo Morales confirmó ayer la muerte del suboficial Lucio Mamani, bombero de la policía que cumplía con las tareas de sofocación de incendio en el municipio de Coroico.

"Esta mañana tuve reunión con el mando policial donde no se tenía ninguna noticia del bombero que se cayó al barranco. Sin embargo, acaban de informarme que lo encontraron fallecido", informó el Primer Mandatario desde la terminal presidencial de Viru Viru.

Difícil rescate. El fin de semana los comunarios de la localidad de Coroico reportaron un incendio en la comunidad de Yavichuco en el tramo hacia la ciudad de La Paz. Bomberos llegaron hasta el sector para neutralizar el fuego, pero lamentablemente uno de ellos cayó a un barranco aproximadamente de 100 metros.

Los incendios ya cobraron la vida de dos personas. La primera víctima se registró el sábado cuando un joven voluntario falleció en Sacaba, departamento de Cochabamba. El segundo caso es el registrado en Coroico.

El comandante de la Policía, Yuri Calderón, dijo que enviaron unidades especiales para recuperar el cuerpo del efectivo. El uniformado fue identificado como Lucio Mamani.

Mamani había desaparecido el fin de semana en el cerro de Santa Bárbara, donde acudió para apagar un incendio.

Tras intensas búsquedas, su cuerpo fue hallado esta mañana sin vida. "Lo encontraron sin vida", señaló Morales, quien horas antes, incluso, había dispuesto un helicóptero para buscar a a la persona.

Tragedia en Cochabamba. El comunario Jorge Hinojoza murió el sábado. Trabajaba para apagar el fuego en la región cochabambina. Su cuerpo sin vida fue encontrado el domingo. El comandante departamental de la Policía de Cochabamba, Raúl Grandy, informó que comunario cayó a un cañadón y que sufrió un golpe en la cabeza y quemaduras.

Bomberos evacuados. Asimismo, el comandante de la Policía Boliviana, general Yuri Calderón, informó ayer que seis bomberos que se trasladaron hasta la Chiquitanía, hace más de 20 días, para sofocar los incendios forestales, fueron evacuados por problemas respiratorios.

"Se ha dispuesto el relevo de los 50 bomberos que partieron de la ciudad de La Paz hace más de 20 días, de los cuales seis de ellos han sido evacuados por problemas respiratorios y ya están arribando a la ciudad", afirmó Calderón.

El jefe policial precisó que en las próximas horas arribarán a la urbe paceña el resto de los bomberos que han estado realizando tareas de mitigación de los focos de calor.

2 fallecidos

se han cobrado los incendios, uno en La Paz y otro en Cochabamba.

Patzi admite que no tiene capacidad su Gobernación

El gobernador de La Paz, Félix Patzi, manifestó la víspera que no se tiene la capacidad, los recursos, el personal especializado y los equipos si se registrara una eventual emergencia por incendios forestales en el departamento.

"Si fuese así realmente estaríamos totalmente desprotegidos y hay que ser realistas. La gobernación no tiene equipos, no tiene personal especializado, no tiene recursos para contratar un avión de esas características, realmente sería fatal", afirmó la autoridad, según reportó la red televisiva RTP.

El gobernador aseveró que si el mismo Gobierno no cuenta con la capacidad para atender estas emergencias, menos los gobiernos subnacionales.

Precisó que si bien las entidades autónomas tienen la competencia de atender estos casos, pero no se asignaron recursos adicionales para consolidarlo.

En ese sentido, Patzi recordó que el Decreto Supremo 24123, aprobado en 1995 y que declaró Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado "Madidi", prohíbe la dotación de áreas de colonización, la entrega de tierras, la autorización de explotación forestal, casa y pesca deportiva o comercial.

"La norma es una ventaja para el departamento de La Paz", aseguró Félix Patzi.

Los comunarios del municipio de Coroico reportaron el sábado un incendio en la comunidad de Yavichuco, en el camino hacia la ciudad de La Paz.

